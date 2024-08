Farol Econômico

Super navio na Bahia marca virada em movimentação portuária

Gigante capaz de transportar 100 mil toneladas operou oela primeira vez com carga máxima no Brasil

Donaldson Gomes

Publicado em 8 de agosto de 2024 às 05:00

Guindastes do Tecon colocando cargas em New Panamax Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

A passagem do navio MSC Orion por Salvador segue entre os principais assuntos na comunidade portuária brasileira. Quinze dias depois da atracação da primeira embarcação de 366 metros de comprimento, do tipo New Panamax, há uma sensação de espanto, quase inveja, por conta da escolha pelo Terminal de Contêineres do Porto de Salvador (Tecon Salvador), operado pela Wilson Sons, e não o Porto de Santos, ou outro do Sudeste. Foi a primeira vez que um navio do tipo operou na costa brasileira com carga máxima de quase 100 mil toneladas, expondo toda a capacidade operacional da Baía de Todos-os-Santos para a navegação de longo curso. A expectativa agora é que a linha regular entre a Bahia e a China, operada pela MSC, permita um crescimento exponencial na movimentação de cargas no Tecon Salvador.

Em alta

Mesmo antes da operação do New Panamax pelas águas da Baía de Todos-os-Santos, o Tecon já vinha acumulando bons resultados. Em julho, o terminal acumulou um impressionante crescimento de 27,3% em todos os seus fluxos operacionais. Foi o segundo recorde neste ano. As exportações cresceram 26,6%, com volumes maiores de celulose, químicos e algodão, enquanto o movimento de entrada de produtos externos por lá registrou alta de quase 35%, motivada principalmente por produtos químicos e siderúrgicos. Também houve crescimento na cabotagem, com alta de 30,9%, entre outros indicadores considerados bastante positivos.

No radar

A atividade portuária está entre os assuntos discutidos pelos candidatos à Prefeitura de Salvador este ano. Uma das pautas mais importantes neste sentido são a de definições de espaços para o funcionamento como retroáreas para armazenamento e tratamento de cargas, entre elas, o algodão produzido no Oeste baiano e no restante do Matopiba. É uma sacada e tanto, uma vez que os portos, além de grandes contribuintes ao erário público, empregam muita gente e fomentam desenvolvimento econômico.

Ritmo acelerado

A colheita de algodão na Bahia já ultrapassou a metade da área plantada, atingindo 62% do total, ou, 214 mil hectares. Desde o dia 16 de maio, quando foi iniciada, 210 mil hectares de algodão foram colhidos no Oeste baiano, que cultiva um total de 339.721 hectares. Juntamente com os 5.710 hectares do Sudoeste, - já com 4.115 hectares colhidos -, a área total de cultivo alcança 345.431 hectares, consolidando a Bahia como o segundo maior produtor de algodão do Brasil. Nesta safra, a Abapa registrou um aumento de 10,7% na área plantada em comparação com a safra anterior, que foi de 312,5 mil hectares.

Fusões e aquisições

O movimento de fusões e aquisições na região Nordeste se acentuou no primeiro semestre deste ano. Foram 34 operações nos primeiros seis meses do ano, contra 24 no mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento da PwC Brasil. O resultado representa um crescimento de 41% no período. Aqui na Bahia, foram registradas 14 operações. Leonardo Dell'Oso, sócio líder da área de fusões e aquisições da PwC Brasil, diz que nacionalmente, o crescimento de 2% no volume de operações é um dado positivo, porque indica a reversão de uma tendência negativa. Ele explica que o mercado viveu uma situação de anormalidade na pandemia, com as fusões e aquisições entre as poucas alternativas disponíveis para capitalização das empresas. “Isso explica o desempenho ruim em 2023, vínhamos de dois anos muito bons. Agora, em 2024, tudo indica um retorno à normalidade”, avalia. Em relação aos setores, após alguns anos entre os principais setores envolvidos em processos de fusões e aquisições, o mercado de energia começa a perder força em relação às movimentações das empresas de educação e do agronegócio.

Plenamente

Complexo Eólico Pedra Pintada, da Enel Green Power Brasil, na Bahia Crédito: Divulgação

A Enel Green Power Brasil, braço do Grupo Enel no país, anunciou o início da operação comercial do Complexo Eólico Pedra Pintada (194 MW), nos municípios de Umburanas e Ourolândia. Com investimentos da ordem de R$ 1,8 bilhão, o complexo eólico atingiu pleno funcionamento seis meses antes do previsto no cronograma inicial do projeto. O novo parque eólico é composto por 43 aerogeradores e será capaz de gerar o equivalente à energia necessária para abastecer cerca de 435 mil residências. A produção de energia da usina tem potencial para evitar a emissão de 374 mil toneladas de CO2 na atmosfera anualmente.

Corpo a corpo

O setor de locação de equipamentos médicos iniciou um corpo a corpo no Senado para serem incluídos nas desonerações previstas pela reforma tributária. O setor argumenta que a emenda constitucional aprovada no ano passado prevê tratamento tributário igual tanto para venda quanto para aluguel de equipamentos médicos, mas isso não foi respeitado no texto da regulamentação aprovado pela Câmara. A Ablem, entidade que representa a atividade, ameaça recorrer ao Judiciário porque acredita que o texto da Câmara traz reflexos prejudiciais sobretudo a serviços de saúde de menor porte, como as santas casas, principais usuários dos serviços de locação.

