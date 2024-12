O QUE PENSA O CORREIO

Ano de virada para Bahia e Brasil

É tempo de renovar nossas esperanças e torcer para que 2025 traga mudanças reais

Na economia, é importantes que os avanços se materializarem mais. É necessário enfrentar gargalos históricos e criar políticas que estimulem o crescimento sustentável e inclusivo. O brasileiro precisa sentir a recuperação econômica no seu cotidiano — com empregos estáveis, salários que acompanhem o custo de vida e maior poder de compra. O crescimento do país não pode ser medido apenas por índices econômicos; ele deve refletir diretamente na dignidade e no bem-estar de sua população.