O QUE PENSA O CORREIO

Carnaval de Salvador é sinônimo de emprego e renda

Mais do que uma celebração, o Carnaval de Salvador é uma alavanca econômica e um patrimônio cultural que deve ser valorizado e incentivado

Editorial

Publicado em 7 de março de 2025 às 05:00

O Carnaval de Salvador não é apenas uma festa. Ele é um fenômeno cultural e econômico que transforma a capital baiana em um dos epicentros turísticos do Brasil. Neste ano, o Ministério do Turismo estimou que mais de 3,5 milhões de turistas vão desembarcar (ou já desembarcaram) na Bahia, o que gerará uma receita superior a R$ 7 bilhões. Esse movimento coloca Salvador como um dos principais destinos nacionais e reforça a importância da folia momesca não somente como expressão cultural, mas como um impulsionador da economia local. >

O impacto econômico da festa não se limita aos dias de festa. O pré-Carnaval tem se tornado um período essencial para a cidade, pois antecipada a chegada de turistas e estimula diversos setores, como hotelaria, restaurantes, transporte e comércio. Essa movimentação permite que a economia gire por um período mais extenso e beneficie trabalhadores informais, pequenos empreendedores e grandes empresas.>

Segundo dados do Ministério do Turismo, o Brasil deve receber 286.879 turistas internacionais até o dia 8 de março, muitos deles atraídos pela reputação da festa soteropolitana. O aumento da chegada de estrangeiros ao país, que em 2024 ultrapassou 6,7 milhões de visitantes, reforça a importância de investir em infraestrutura, segurança e promoção do turismo para que Salvador continue a se destacar no cenário internacional.>

O Carnaval também é sinônimo de emprego e renda. Em 2025, as festas carnavalescas no Brasil devem gerar um faturamento de R$ 12 bilhões e criar cerca de 32,6 mil vagas de trabalho temporário. Esse impacto se reflete diretamente na capital baiana, onde milhares de profissionais do setor de serviços encontram no evento uma oportunidade para garantir o sustento de suas famílias.>