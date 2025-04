O QUE PENSA O CORREIO

Caso Ana Luiza: o que a tese da troca de tiros esconde?

A Bahia já lidera, em 2025, o ranking nacional de mortes por intervenção policial, segundo o Ministério da Justiça

O depoimento de uma moradora da Engomadeira, em Salvador, nesta semana, expôs com clareza e dor o que muitos se recusam a enxergar: a jovem universitária Ana Luiza Silva dos Santos de Jesus, de apenas 19 anos, pode ter sido vítima não de um tiroteio entre policiais e criminosos, como sustenta a versão oficial, mas de mais um caso de violência letal praticada por agentes do Estado. >

A Bahia já lidera, em 2025, o ranking nacional de mortes por intervenção policial: foram 412 casos registrados apenas nos primeiros quatro meses do ano, segundo dados do Ministério da Justiça. O número é quase três vezes maior do que o de estados como Pará e Rio de Janeiro, ambos com 147 mortes no mesmo período.>