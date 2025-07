O QUE PENSA O CORREIO

Crise da segurança e o retrocesso institucional

A junção física entre quem mata e quem deveria investigar pode selar a impunidade

A Bahia ocupa, mais uma vez, o centro de um dos rankings mais vergonhosos do país: o da violência. O estado voltou a liderar, em números absolutos, o total de homicídios no país, com 6.036 mortes violentas intencionais em 2024, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025. Também concentrou nove das 20 cidades mais violentas do Brasil: Jequié, Feira de Santana, Juazeiro, Simões Filho, Camaçari, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus, Ilhéus e Salvador. >

A capital baiana figurou entre os destaques negativos da violência no estado. Salvador ultrapassou o Rio de Janeiro e passou a ser a capital com a maior taxa de mortes violentas do Brasil. De acordo com o levantamento divulgado nesta quinta-feira (24), ao longo de 2024, a cidade registrou uma taxa de 52 mortes violentas por 100 mil habitantes - mais que o dobro da verificada no Rio, que ficou em 20,4.>