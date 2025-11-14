O QUE PENSA O CORREIO

Facções avançam e interior da Bahia pede socorro

O que se vê agora é a consolidação de um processo estarrecedor - a interiorização das facções criminosas

Editorial

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 05:30

Não é de hoje que alertamos: a violência deixou de ser um fenômeno restrito aos grandes centros urbanos na Bahia. O que se vê agora é a consolidação de um processo estarrecedor - a interiorização das facções criminosas. Cidades pequenas, antes sinônimo de paz, tornaram-se palco de disputas armadas que nada lembram o cotidiano pacato de outrora. Muritiba, com pouco mais de 30 mil habitantes, é apenas o caso mais recente e mais simbólico dessa degradação.

A madrugada e a manhã da última terça-feira deixaram evidente a nova realidade do Recôncavo baiano. Tiros, invasões de territórios, confronto entre grupos rivais e operações de emergência da polícia interromperam a rotina da região. Moradores foram orientados pela prefeitura de Muritiba a permanecer em casa. Serviços públicos, inclusive unidades de saúde, foram suspensos. Uma cidade inteira sitiada pelo terror.

O avanço do Comando Vermelho sobre áreas dominadas pelo Bonde do Maluco revela que o interior do estado não é mais refúgio para ninguém. A declaração de um morador de São Félix, que foi publicada por este jornal, sintetiza bem o momento: “Apesar do que está sendo noticiado, a situação é pior”.

A escalada não é mero acaso. Falta estratégia ao governo estadual, coordenação, presença qualificada. Em suma: tem faltado competência para combater a criminalidade. Diante da ausência de respostas do estado - que constitucionalmente é o responsável pelo enfrentamento ao crime - os municípios começaram a reagir como podem. A multiplicação das guardas municipais pelo interior é exemplo disso.

Hoje, 199 das 417 cidades baianas contam com suas próprias corporações. A guarda, criada para proteger o patrimônio urbano, tem sido gradualmente empurrada para uma função que não lhe cabe: substituir o poder público estadual no combate ao crime organizado.

O fenômeno preocupa. Não apenas porque expõe agentes municipais a uma lógica de guerra para a qual não foram concebidos, mas porque evidencia o desequilíbrio federativo: prefeitos tentando montar uma polícia municipal para suprir a omissão da polícia estadual. É urgente que o governo do estado abandone a retórica vazia, reconheça os erros de sua política de segurança e convoque um plano real, robusto e sustentável de enfrentamento ao crime organizado.