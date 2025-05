O QUE PENSA O CORREIO

Governo baiano é inerte quando se trata de política de combate à seca

A seca no estado não é um fenômeno novo nem inesperado. Portanto, não se pode alegar surpresa

Todos os anos, a história se repete no interior da Bahia: longos períodos de estiagem assolam o estado e deixam uma trilha de perdas, angústia e desesperança. Em 2025, tudo permanece igual. Com mais de 76 municípios em situação de emergência reconhecida pelo governo federal, e cerca de 2 milhões de pessoas afetadas, é inconcebível que, diante de uma crise previsível, o Estado ainda continue sem implementar políticas públicas eficazes e permanentes. >

A seca na Bahia não é um fenômeno novo nem inesperado. Trata-se de uma condição recorrente e conhecida, resultado de fatores climáticos e geográficos. Portanto, não se pode alegar surpresa. É possível sim fazer um planejamento com antecipação e vontade política.>

Sem água, sem alimento para os animais e com os custos de insumos nas alturas, pequenos produtores estão sendo empurrados para o colapso econômico e social. Enquanto isso, o governo do estado permanece preso a respostas tardias e mal planejadas. A distribuição emergencial de milho pela gestão estadual chegou com atraso e cercada de polêmica. O custo da saca adquirida pelo Estado - R$ 104 - é 44% mais alto que o preço médio de mercado. >