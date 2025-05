PROMESSA FALSA

‘Cadê a parceria Lula-Jerônimo?’, questiona ACM Neto após interdição de ponte na Bahia

Neto afirmou que a tão prometida união entre Lula e Jerônimo não passa de “propaganda eleitoral”

Publicado em 23 de maio de 2025 às 11:42

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, criticou a parceria entre o governo estadual e o governo federal. Em vídeo publicado nas redes sociais, Neto afirmou que a tão prometida união entre Lula e Jerônimo não passa de “propaganda eleitoral” e não tem gerado resultados concretos para os baianos. >

“A gente percebe que, de fato, essa tão prometida parceria entre o governo federal e o governo do Estado não passou de propaganda eleitoral do governador Jerônimo Rodrigues, que muitas vezes, na campanha de 2022, disse que a parceria resolveria todos os problemas da Bahia. Ao contrário, o que nós temos visto são obras paralisadas, projetos que não saíram do papel e promessas que não passaram de palavras”, disparou.>

O ex-prefeito citou como exemplo a situação da BR-101, na altura da cidade de Itapebi, no sul da Bahia, onde a ponte sobre o Rio Jequitinhonha, com cerca de 600 metros de extensão, foi interditada recentemente pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Segundo Neto, o governo federal teve tempo suficiente para realizar as obras de recuperação, mas nada foi feito.>

“A ponte foi interditada, trazendo uma dor de cabeça terrível para quem transita na região, sobretudo para quem depende dela. O percurso, que antes era rápido, passou a ser feito em até 12 horas por causa de um desvio em estrada de chão, que fica ainda pior quando chove. Isso não só atrapalha a vida dos moradores do sul e do extremo sul da Bahia, mas também prejudica quem trabalha com transporte, especialmente os caminhoneiros”, destacou.>