Governo de promessas

A gestão de Jerônimo Rodrigues está rapidamente se tornando sinônimo de desapontamento e fracasso

Publicado em 29 de março de 2024 às 05:00

Não é à toa a queda de popularidade de Jerônimo Rodrigues que foi apontada por três institutos diferentes: Real Time Big Data, Paraná Pesquisas e AtlasIntel. Embora só tenhamos pesquisas de opinião sobre o desempenho do petista em Salvador, o CEO do AtlasIntel, Andrei Roman, acredita que o aumento da avaliação negativa do governador da Bahia ocorre em todo o estado.

O governo liderado por Jerônimo Rodrigues, com apenas um ano e três meses, está rapidamente se tornando sinônimo de desapontamento e fracasso. Cada dia que passa, fica mais evidente que esta gestão é mais habilidosa em fazer promessas do que em cumpri-las. Não é difícil mencionar os projetos ou as obras que foram anunciados, mas nunca saíram do papel e deixam os baianos se perguntando se algum dia verão concretizados. São exemplos: a instalação de câmeras nos uniformes dos policiais militares, o novo Centro de Convenções, a nova rodoviária de Salvador, o VLT (Veículo Leve de Transporte), os novos ferryboats e a ponte Salvador-Itaparica, que começou a avançar, mas está longe ainda de virar realidade.

Sem conseguir cumprir os prazos que o próprio governador estipula, Jerônimo chegou a dizer com sarcasmo, durante o Carnaval deste ano, que não definiria mais data para instalar as bodycams. “Nós estamos trabalhando para ser depois do Carnaval, porque depois do Carnaval é qualquer data”, ironizou. Um mês depois, Jerônimo Rodrigues revelou que não diria mais o dia em que as câmeras seriam colocadas nas fardas dos PMs a pedido da sua Secretaria de Comunicação. Ou seja, agora, o eleitor baiano sequer tem como cobrar as metas do chefe do Palácio de Ondina.

A promessa de zerar a fila da regulação, que foi feita durante a campanha eleitoral de 2022, parece ser mais um sonho distante e os casos comprovam. Entre os dias 11 e 17 de março, oito pessoas morreram na fila da regulação em Feira de Santana. Elas aguardavam a transferência para uma unidade hospitalar do estado e não resistiram. Até quando os baianos vão sofrer em filas intermináveis por tratamento médico adequado?