O agronegócio é a força que move a economia brasileira

Os produtores do estado não estão apenas mantendo o agro vivo; eles estão reinventando todos os dias este segmento com inovação, resiliência e visão estratégica

Editorial

Publicado em 13 de junho de 2025 às 05:00

O agronegócio tem sido o motor da economia brasileira. No primeiro trimestre de 2025, enquanto o Produto Interno Bruto (PIB) do país cresceu 1,4%, a agropecuária avançou impressionantes 12,2%, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em meio a um cenário de instabilidade fiscal e baixo desempenho industrial, é o campo que segura as pontas - e, nesse cenário, a Bahia se destaca como protagonista. >

No oeste baiano, o agro é a base do desenvolvimento econômico, social e tecnológico da região. A Bahia Farm Show, em sua 19ª edição, reafirmou seu lugar como uma das mais importantes feiras do agronegócio do Brasil e a maior do Norte e Nordeste. Mais do que um evento técnico e comercial, a feira é uma vitrine da competência e da inovação que brotam do solo do nosso estado.>

Com mais de mil marcas presentes e um público superior a 100 mil visitantes, a Bahia Farm Show se transformou em símbolo do dinamismo de um setor que representa cerca de 30% do PIB baiano. É o agro puxando a fila do crescimento, da geração de emprego e da valorização social no interior do estado.>

A presença massiva de produtores, empresários, pesquisadores e lideranças reforça a maturidade do setor, que vai além das boas colheitas - constrói pontes com a ciência, com a sustentabilidade e com o futuro. A Bahia Farm Show prova que o campo é um espaço de alta tecnologia e também de transformação econômica e social, com enorme potencial de industrialização, como no caso do algodão.>

Os produtores do estado não estão apenas mantendo o agro vivo; eles estão reinventando todos os dias este segmento com inovação, resiliência e visão estratégica. O que se vê na Bahia Farm Show é um agronegócio que não se conforma com o presente: planta o agora pensando nas próximas gerações.>

Mas há uma verdade incômoda que não pode ser ignorada: o agronegócio baiano cresce apesar do governo do estado, não por causa dele. A lentidão nos licenciamentos ambientais, a fragilidade da infraestrutura logística, a carência de energia de qualidade e a omissão histórica em duplicar trechos cruciais, como a BR-242, são problemas expostos que a gestão petista reluta em tratar com a urgência necessária. >