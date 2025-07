O QUE PENSA O CORREIO

O discurso do governo Lula é demagógico

O Brasil não precisa de um governo que repita chavões ideológicos para encobrir seus próprios equívocos

A recente derrota do governo no Congresso Nacional, com a rejeição da proposta que aumentaria a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), é um exemplo claro. O Executivo sustenta que a medida serviria para taxar os “mais ricos”, quando, na realidade, o aumento do IOF penalizaria todas as faixas de renda. O imposto incide sobre as operações de crédito, como empréstimos e cartão de crédito. São utilizados, portanto, por brasileiros de todas as classes sociais - inclusive os de menor poder aquisitivo, que recorrem ao crédito para conseguir fechar as contas do mês.>