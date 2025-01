O QUE PENSA O CORREIO

O silêncio e a tortura

Ao ignorar a gravidade da situação, parece haver a conivência com um sistema que não apenas pune, mas humilha, tortura e desumaniza

A denúncia do Desencarcera Bahia que veio à tona nesta semana revela mais uma incoerência do governo Jerônimo Rodrigues. Segundo a Frente Estadual pelo Desencarceramento, detentos da Penitenciária Lemos Brito, em Salvador, têm sido submetidos a sessões de espancamento, choques elétricos, uso indiscriminado de spray de pimenta e isolamento prolongado. Os policiais penais, apontados como principais responsáveis pelos atos de violência, contam, segundo as denúncias, com o consentimento da direção da unidade.