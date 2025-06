O QUE PENSA O CORREIO

São João na Bahia é uma festa que vai além das danças e dos shows

Folia junina em 2025 confirma sua posição como a maior e mais importante celebração popular do estado

Editorial

Publicado em 20 de junho de 2025 às 05:00

O São João não é apenas uma festa. Na Bahia, ele é um símbolo de identidade, memória coletiva e também um dos motores da economia do estado. Comemorado com entusiasmo em mais de 280 municípios, a folia junina em 2025 confirma sua posição como a maior e mais importante celebração popular do estado. >

A estimativa da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA) para este ano é de mais de 2 milhões de visitantes durante o período dos festejos juninos, número superior ao registrado em 2024 (1,7 milhão) e 2023 (1,5 milhão), o que revela um crescimento contínuo e sustentado. Esses turistas devem movimentar entre R$ 2 e R$ 3 bilhões na economia baiana, com impacto direto na geração de empregos e renda para milhares de baianos - de pequenos comerciantes e produtores rurais a músicos, técnicos e artesãos.>

O comércio também experimenta aquecimento relevante. Segundo levantamento da Serasa, o setor cresce em média 61% durante o período, com destaque para o interior do estado, onde a tradição pulsa com mais força. É nas cidades menores, nos arraiais das praças, nas barracas com comidas típicas e nas quadrilhas ensaiadas, que o São João preserva suas raízes mais profundas. É graças ao empenho dos municípios - muitos deles organizando os festejos mesmo com recursos escassos - que a cultura junina continua viva e passa de geração a geração.>

Salvador, capital do estado, também cumpre seu papel na valorização da festa. O “Arraiá da Prefs 2025”, iniciativa da Secretaria de Cultura e Turismo da prefeitura (Secult), transformou o Centro Histórico em um grande arraial urbano, com 13 dias de festa, atividades culturais e programação gratuita. O evento reforçou a importância da nossa cultura e ampliou o alcance às manifestações populares, como o forró, o samba junino, as quadrilhas e a culinária nordestina.>