Anfitriões de Salvador transformam imóveis em fontes de renda no Airbnb

Muitos turistas preferem a liberdade de se hospedar em casas e quartos por meio da plataforma

Nilson Marinho

Publicado em 13 de janeiro de 2025 às 02:00

Jamile Santana iniciou sua jornada no Airbnb há cinco anos alugando um quarto em sua própria casa Crédito: Acervo Pessoal

Verão chega, e a cidade de Salvador fica apinhada de turistas. Muitos deles optam pelos serviços padronizados dos hotéis, enquanto outros preferem a liberdade de se hospedar em casas e quartos de anfitriões por meio da plataforma Airbnb. Quem tem uma residência ou um cômodo sobrando na capital baiana vê nisso uma grande oportunidade de levantar uma grana extra ou até mesmo transformar essa atividade em sua principal fonte de renda.

A plataforma não divulga dados específicos sobre a renda dos anfitriões e o impacto econômico da plataforma na cidade, mas, segundo um levantamento realizado pela HostnJoy, uma empresa brasileira especializada em serviços de gestão de propriedades para locação de curta temporada, Salvador possuía em 2024 mais de 6 mil acomodações disponíveis na plataforma, com uma diária média de R$ 250. Ainda de acordo com esse levantamento, a taxa de ocupação é de 52%, e os anfitriões têm uma receita anual média de R$ 39 mil.

A arquiteta Jamile Santana iniciou sua jornada no Airbnb há cinco anos alugando um quarto em sua própria casa, no bairro da Federação, recebendo, em sua maioria, estudantes que vinham à cidade para concursos ou congressos.

“Eu morava perto da universidade e identifiquei uma demanda por hospedagem acessível na região, especialmente para estudantes. Precisando de uma renda extra, decidi alugar o quarto disponível no meu apartamento de dois quartos. Conversando com amigos que já tinham experiência nesse tipo de aluguel, percebi que era uma alternativa viável e segura, tomando os devidos cuidados, principalmente por ser mulher. Assim, há cinco anos, comecei a alugar o quarto no apartamento onde morava, como uma forma de complementar minha renda”, conta.

A demanda, por sua vez, era baixa, com um ou três hóspedes por mês. Com o tempo, ela percebeu o potencial de expandir a atividade e investiu na aquisição de um estúdio na Barra, o que marcou a profissionalização de seu trabalho como anfitriã.

“O estúdio teve um retorno excelente, o que confirmou que o investimento foi acertado. Depois disso, comecei a administrar o apartamento de um amigo que se mudou para o exterior. Ele não queria alugá-lo anualmente porque não sabia quando voltaria e preferia mantê-lo disponível caso precisasse retornar em poucos meses. Assim, passei a gerenciar o apartamento dele, também na Barra. A partir daí, comecei a investir mais, não necessariamente comprando outros imóveis, mas gerenciando propriedades de terceiros. Muitos proprietários compram apartamentos em Salvador para investir ou possuem imóveis vazios que poderiam gerar renda. Outros precisam viajar e deixam os apartamentos disponíveis para aluguel por temporada”.

A formação em arquitetura foi uma vantagem para o trabalho de Jamile como anfitriã, já que ela pôde criar espaços mais acolhedores e funcionais, o que melhora a experiência dos hóspedes e, consequentemente, as avaliações positivas na plataforma. Essas avaliações, inclusive, são essenciais para conquistar o status de superhost na plataforma, um título que destaca os anfitriões com alto nível de qualidade e confiabilidade.

Hoje, além do seu estúdio na Barra, ela gerencia acomodações de terceiros, presta consultoria para quem quer investir e, às vezes, se oferece para criar projetos de adaptação dos espaços.

“Meus clientes são, basicamente, pessoas que possuem apartamentos fechados ou que compraram imóveis em Salvador como forma de investimento. Por exemplo, tenho um cliente que não é daqui, é de outro estado, e adquiriu um apartamento aqui para investir e também para passar férias. Há também clientes locais. Um deles tinha um apartamento da família, localizado na Barra, que estava fechado, e ele decidiu alugá-lo por temporada, em vez de fazer um contrato de aluguel anual. Outro cliente, por exemplo, foi morar no exterior e optou por colocar o apartamento onde morava para aluguel por temporada”

Com pouco tempo de formalização, a microempresa já demonstra crescimento constante, mesmo em meio à concorrência de grandes empresas, incluindo multinacionais estabelecidas no setor. Jamile destaca o impacto da sazonalidade no setor de turismo, algo que exige planejamento e adaptação. Hoje ela ganha 50% a mais do que quando era apenas arquiteta, mas esses ganhos podem chegar a 300% a mais no período de Carnaval.

“Na alta estação, os ganhos podem ser até dez vezes maiores do que na baixa. Mas, mesmo fora dos períodos mais movimentados, a localização privilegiada dos imóveis garante uma renda, ainda que menor”, explica. Sendo muito franca, é mais rentável do que na época em que eu trabalhava com arquitetura. Hoje eu ganho mais dinheiro”.

Diogo Borges, que trabalha no serviço público de Salvador, encontrou na plataforma de hospedagem uma solução para complementar sua renda Crédito: Acervo Pessoal

Diogo Borges, que trabalha no serviço público de Salvador, encontrou na plataforma de hospedagem uma solução para complementar sua renda e alcançar metas pessoais. Ele começou a hospedar em 2018, quando comprou um apartamento no Cabula. Àquela época, a sua renda não era suficiente para se manter, e o Airbnb surgiu como opção secundária. Desde então, ele tem usado os ganhos para melhorias no apartamento, como trocar pisos, comprar móveis e investir em seus próprios objetivos.

Seu apartamento atende principalmente a trabalhadores, professores, mestrandos e doutorandos da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e da Escola Bahiana de Medicina. Em média, a sua renda mensal com a acomodação é de R$ 800. "Não é um apartamento em região turística. A maior parte dos meus hóspedes vem a Salvador a trabalho ou para estudos, o que mantém a demanda constante ao longo do ano", detalha.

A proximidade com o metrô e a rodoviária também atrai viajantes que buscam estadias econômicas enquanto realizam serviços na cidade ou aguardam conexões para outros destinos. Durante o Carnaval, Diogo percebe um aumento na procura: "Já tenho uma reserva para o Carnaval feita há mais de seis meses. Muitos preferem meu apartamento porque ele é mais acessível e bem localizado".

Já fiz amigos que conheci pelo Airbnb, pessoas com quem mantenho contato até hoje. É uma experiência que vai além do financeiro; é uma ajuda mútua. Ofereço uma opção mais barata em Salvador, onde a estadia costuma ser cara, e, ao mesmo tempo, tenho uma renda extra para pagar minhas contas", completa.

Dicas de como ganhar boa reputação, por Airbnb

Escrever uma descrição completa, essa é uma das melhores maneiras de definir expectativas e atrair reservas;

Informar aos hóspedes exatamente o que eles vão encontrar quando chegarem;

Escrever o que faz o espaço único e dar informações que ajudem os hóspedes a entender como é ficar no seu espaço;