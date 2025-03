Doce oportunidade

Com a Páscoa se aproximando, aprenda a lucrar fazendo ovos de chocolate

Senai Bahia oferece curso para quem quer lucrar neste período do ano

Nilson Marinho

Publicado em 17 de março de 2025 às 05:00

A produção de ovos de chocolate pode ser uma ótima alternativa para obter uma renda extra neste período do ano, com as proximidades da Páscoa. Muitos consumidores deixam de lado as grandes marcas e optam por produtos artesanais e personalizados, seja para consumo próprio ou para presentear familiares e amigos. Mesmo diante de um aumento do preço do cacau que, nos últimos 12 meses, salgou 189%, devido aos impactos das mudanças climáticas e crises sanitárias na África Ocidental, maior produtora do mundo, os consumidores não devem deixar de comprar os ovos de chocolates. >

Para aqueles que querem apostar na venda de ovos de chocolate, mesmo que ainda não tenha nenhum conhecimento prévio, o SENAI BAHIA vai oferecer, neste mês e em abril, o curso de curta duração de Fabricação de Ovos de Páscoa, ideal para quem deseja aprender técnicas práticas e criativas para produzir ovos de chocolate personalizados. Com 16 horas de duração, o curso é presencial e o valor do investimento é de R$ 150. As inscrições são feitas pelo site [[email protected]]. >

A primeira turma foi formada na cidade de Senhor do Bonfim, as seguintes serão em Salvador, entre os dias 3 a 8 de abril na unidade que fica no Dendezeiros. Na capital baiana, as aulas serão ministradas na quinta, sexta, segunda e terça, das 13h às 17h. A outra turma receberá os conhecimentos em Jacobina, entre os dias 24 e 31 deste mês, de segunda a sexta, das 18h40 às 21h40.>

Carol Moraes, professora de gastronomia e especialista em produções gastronômicas para empreender do Senai Dendezeiros diz que o curso aborda desde as técnicas fundamentais até as tendências mais inovadoras do setor. De acordo com ela, os alunos aprenderão os principais conhecimentos necessários para garantir um produto de qualidade.>

O curso, diz, foca em técnicas de temperagem do chocolate, armazenamento adequado e boas práticas de fabricação de alimentos. Além disso, os participantes serão capacitados a identificar os diferentes tipos de chocolate, entendendo suas particularidades na produção. “Trabalhar o chocolate corretamente garante qualidade, sabor e uma apresentação impecável do produto”, explica.>

Além dos ovos tradicionais, os alunos aprenderão também a confeccionar versões recheadas e decoradas, seguindo as tendências do mercado, como a produção de ovos gourmet e opções para dietas restritivas, como versões diet, sem lactose e sem glúten. “Estamos alinhados com o que há de mais atual no mercado de Ovos de Páscoa”, destaca Carol. Isso inclui técnicas de decoração sofisticadas e recheios diferenciados, que agregam valor ao produto final.>

Empreendedoras>

Fabiana Pereira, é uma jovem empreendedora. À frente da Delícias da Fabi, ela atua em Quijingue, cidade situada a mais de 300 km de Salvador. Atuando na confeitaria desde junho de 2019, a sua primeira Páscoa produzindo produtos para esta época do ano aconteceu no ano seguinte. Naquele ano, a produção foi feita em parceria com uma prima e namorado que, na época, a ajudaram na confecção de ovos recheados. O que me motivou a investir em ovos de Páscoa, diz, foi a ideia de que seria uma excelente oportunidade de faturamento na confeitaria. >

No começo não foi fácil devido a limitação de espaço físico para a produção, que começou em sua própria casa, além de equipamentos adequados para que ela pudesse dar forma aos doces. “A produção era na cozinha e os produtos eram embalados na sala. Ausência de equipamentos como panela mexedora e freezer também eram entraves para a produção, visto que a Páscoa demanda uma grande quantidade de recheios e a possibilidade de congelar otimiza bastante a produção; além da dificuldade de encontrar matéria prima e embalagens na minha cidade. Ademais, a ausência de capital para investir no negócio também foi uma dificuldade enfrentada”, conta.>

Fabiana aposta em produção de ovos de chocolate em Quinjigue Crédito: Divulgação

Aos poucos, no entanto, o negócio foi tomando forma e as primeiras conquistas vieram, como os maquinários que, antes, lhe fizeram muita falta. “Atualmente trabalho em meu ateliê com mais duas colaboradoras, que é minha mãe e uma jovem. Durante a Páscoa, contratamos freelancer. Os ovos que fazem sucesso por aqui são os infantis com brinquedos dentro. Trabalhamos também com opções de lembrancinhas, ovos recheados e, esse ano, pela primeira vez, vamos trabalhar com ovos de colher, pois é uma demanda crescente em nossa clientela. Neste ano, também vamos trazer uma opção zero lactose pois há uma procura crescente por produtos desse tipo”, anuncia Fabiana.>

Com a crescente crise do cacau e a consequente alta no preço do chocolate, a empreendedora acredita que neste ano, mais do que ano passado, as opções de lembrancinhas serão bastante procuradas pelos clientes. “Opções que agreguem texturas diferentes também tem atraído o público. Há uma aposta em combinações com frutas amarelas, pistache e combinações com caramelo, mas acredito que é uma tendência não atrativa para meu público. Há, inclusive, várias opções de chocolates e confeitos de caramelo surgindo no mercado”, lembra.>

Páscoa é uma excelente oportunidade de renda, com espaço para todos que desejam investir Crédito: Divulgação

Ainda conforme a empreendedora, embora haja concorrência em sua cidade e região, ela acredita que a Páscoa é uma excelente oportunidade de renda, com espaço para todos que desejam investir. “Existem ovos de variadas opções de preços no mercado. O que nos destaca da concorrência é a busca por opções de matéria prima regional para saborizar nossos ovos e a atenção às tendências do mundo infantil. A aposta em lembrancinhas e ovos com brinquedos também sempre foram nosso forte. Há concorrência com excelentes opções na apresentação do produto. Todavia, o que prevalece é a nossa clientela fidelizada e quão lucrativas são as nossas opões”, pontua.>

Hoje, para a precificação dos produtos, Fabiana leva em conta a pesquisa de mercado, custos fixos e variáveis e fatores como margem de contribuição e CMV (Custo de Mercadoria Vendida). “São fatores essenciais na hora de precificar corretamente os produtos e obter lucro. Visto que a páscoa representa cerca de 20% do nosso faturamento anual, essa é uma excelente oportunidade de levantamento de capital para nossa empresa e é muito importante estarmos atentas na hora de precificar os produtos”, finaliza.>

Maternidade e empreendedorismo>

O desejo de conciliar a maternidade com a vida profissional levou a confeiteira Luene Oliveira a empreender no ramo da confeitaria. Formada em Gastronomia, ela encontrou nos doces vocação e, há cinco anos, iniciou a produção artesanal de ovos de Páscoa pela Lu Oliveira Confeitaria. O impulso para começar o negócio veio em 2020, após o nascimento de sua filha. Buscando uma fonte de renda que lhe permitisse trabalhar de casa, ela decidiu investir nos ovos de Páscoa artesanais. “Fiz um curso de ovos de colher, que era uma tendência na época, e comecei vendendo para amigos e conhecidos. O boca a boca ajudou muito, e as vendas foram boas desde o começo”, conta.>

Luene Oliveira, começou a empreender com a chegada da filha Crédito: Divulgação

Nos últimos anos, o mercado de ovos de Páscoa artesanais evoluiu e trouxe novas tendências para Luene. Entre as apostas para este ano, a confeiteira destaca os ovos de colher sem casca, que vêm em embalagens acrílicas em formato de ovo, além dos tabletes e ovos 2D. Os sabores oleaginosas como pistache e avelã também são um destaque, aponta.>

A falta de experiência em precificação e vendas foi um dos principais obstáculos no começo, lembra a empreendedora, mas, aos poucos, ela foi conquistando o mercado. “A gente fica insegura sobre como oferecer o produto e definir o preço certo. Além disso, a concorrência no setor é intensa, tanto com as grandes indústrias quanto com outros pequenos produtores. O diferencial faz toda a diferença. Não basta ter um bom produto, a apresentação, o atendimento e a forma como vendemos são fundamentais”, orienta>

Páscoa segue como uma das épocas mais lucrativas do ano para Luene Crédito: Divulgação