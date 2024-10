Inscrições abertas

Concursos na Bahia têm salários de até R$ 6,8 mil

Ao todo, há 338 vagas para profissionais com todos os níveis de formação

Nilson Marinho

Publicado em 21 de outubro de 2024 às 05:00

Há, neste momento, cinco concursos com inscrições abertas na Bahia. Juntos, os certames somam 338 vagas para todos os níveis de formação. Os salários para os selecionados podem chegar a R$ 6.872,48, como no concurso dos Correios, que remunerará mensalmente os aprovados para os cargos de advogado, analista de sistemas, engenheiro civil, elétrico e mecânico, além de arquiteto.

No caso desses quatro últimos cargos, haverá um complemento salarial para atender ao piso mínimo legal das categorias de arquiteto e engenheiro, atualmente fixado em R$ 10.302,00.

Os Correios, inclusive, oferecem o concurso com o maior número de vagas: são 188 oportunidades para a Bahia, incluindo também vagas para pessoas que concluíram o ensino médio. Para esse nível, o cargo disponível é de agente de correios (carteiro), com remuneração mensal de R$ 2.429,26 para uma jornada de 44 horas semanais.

Esses profissionais trabalharão nas cidades de Feira de Santana (49 vagas), Juazeiro (46 vagas), Vitória da Conquista (32 vagas), Itabuna (30 vagas), Barreiras (28 vagas) e Salvador (3 vagas). Já os cargos de nível superior oferecem apenas uma vaga para cada profissão, e os aprovados, caso residam em outras cidades, terão que se mudar para a capital baiana.

A maioria dos concursos está com inscrições abertas até este mês, por isso é importante estar atento às datas. O certame com o prazo mais curto é o do Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Itabuna (Ciscau). As inscrições podem ser feitas até o dia 27 deste mês.

O concurso do Ciscau oferece 33 vagas para os níveis técnico, médio e superior. Os cargos de nível médio e técnico incluem assistente administrativo, técnico em enfermagem e técnico em radiologia. A taxa de inscrição para esse grupo é de R$ 85,00.

Para os nível superior, as vagas são para os cargos de assessor técnico, assistente social, enfermeiro, farmacêutico, médico (várias especialidades), nutricionista, psicólogo clínico e ouvidor. No caso dos médicos, a remuneração será de R$ 5.951,09 para 20 horas semanais, com Gratificação de Desempenho Individual (GDI) de até 100%. A taxa de inscrição para esse nível é de R$ 95,00.

O concurso que abre inscrições nesta segunda-feira, dia 21, é o do Departamento de Polícia Técnica da Bahia (Politec BA), que oferece 166 vagas imediatas para contratação de pessoal pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

As oportunidades estão distribuídas em 33 cidades e são para os níveis médio, técnico e superior. Os cargos são para enfermagem, anatomia patológica, laboratório, segurança do trabalho, radiologia, fisioterapia, psicologia e assistência social.

As cargas horárias variam de 30 a 40 horas semanais, e as remunerações vão de R$ 1.927,35 a R$ 4.284,15. As inscrições estarão abertas até o dia 28 deste mês.

Correios

Salários: entre R$ 2,4 mil a R$ 6,8 mil, com algumas profissões recebendo complementação salarial para atender seus respectivos pisos

Níveis: médio e superior

Vagas: 188

Prazo: até às 23h do dia 28 de outubro de 2024

Câmara de Caetité

Salários: R$ 1,4 mil a R$ 5 mil

Níveis: fundamental incompleto a médio

Vagas: 17

Prazo: a partir das 8h de 25 de outubro até as 17h do dia 22 de novembro

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Itabuna (Ciscau)

Salários: R$ 1,6 mil e R$ 5,9 mil

Níveis: técnico, médio e superior

Vagas: 33

Prazo: até o dia 27 de outubro

Departamento de Polícia Técnica da Bahia (Politec BA)

Salários: entre R$ 1,9 mil a R$ 4,2 mil

Níveis: técnico, médio e superior

Vagas: 100

Prazo: 21 a 28 de outubro

Prefeitura de Retirolândia

Salários: R$ 1,4 mil a R$ 3,6 mil

Níveis: fundamental, médio, técnico e superior

Vagas: 127