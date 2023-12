Confira cursos sobre tecnologia gratuitos e com certificados

A procura por profissionais de tecnologia atingirá 797 mil pessoas até 2025, segundo a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom). No entanto, no Brasil não há o número de trabalhadores suficientes para suprir essa demanda. Uma maneira de se capacitar e entrar no mercado de trabalho, é desenvolver habilidades técnicas por meio de cursos gratuitos que são oferecidos na internet. A plataforma Eu Capacito, por exemplo, disponibiliza cursos como esses. Confira abaixo alguns deles.

Fundamentos da Tecnologia da Informação

Aprenda sobre a história da computação e conceitos essenciais sobre peças de computador, conexões de rede, hardware, software, segurança de computador e técnicas de solução de problemas. Com 11 horas de duração, o conteúdo programático aborda noções básicas sobre computador e redes de computadores, além de introdução a conceitos como segurança, suporte ao cliente e muito mais. O curso é inglês e disponibiliza certificado. Acesse. https://eucapacito.com.br/curso-ec/fundamentos-da-tecnologia-da-informacao

Fundamentos de Desenvolvimento Web

O curso tem 12 horas e oferece noções básicas de desenvolvimento da Web, introdução ao HTML e CSS, conteúdo sobre sites desenvolvidos com Javascript, teste e implantação de site, além de trazer informações sobre o cenário de trabalho da área. O curso é ministrado em inglês e oferece certificado. Acesse: https://eucapacito.com.br/curso-ec/fundamentos-de-desenvolvimento-web

Fundamentos da Inteligência Artificial

Explore a história da IA e descubra como ela pode mudar o mundo. Neste curso com 10 horas de duração, você verá as maneiras como a IA faz previsões, entende a linguagem e as imagens e aprende usando circuitos inspirados no cérebro humano. Ministrado em inglês e com certificado. Acesse: https://eucapacito.com.br/curso-ec/fundamentos-da-inteligencia-artificial

Construa seus próprios chatbots

O curso tem 3 horas de duração e fornece uma introdução prática para planejar, construir e implantar seu primeiro chatbot de suporte ao cliente. Com o poder de computação cognitiva do IBM Watson Assistant, é possível projetar seu próprio chatbot sem a necessidade de escrever nenhum código. O curso é ministrado em inglês e oferece certificado. Acesse: https://eucapacito.com.br/curso-ec/construa-seus-proprios-chatbots-ibm

Tecnologias para Robôs Cognitivos

Neste curso, você adquirirá habilidades para a introdução à programação através do Node-RED. Nele, aprenderá diferentes tecnologias que permitiram a criação de robôs com habilidades cognitivas capazes de entender e interagir com o mundo físico e digital simultaneamente. O curso é ministrado em espanhol. Acesse: https://eucapacito.com.br/curso-ec/tecnologias-para-robos-cognitivos-ibm

Introdução à Nuvem

Com três horas de duração, o curso apresenta os principais conceitos da computação em nuvem em apenas 3 horas. Nele, é possível obter o conhecimento básico necessário para entender a computação em nuvem das perspectivas de negócios e profissionais. O curso é ministrado em inglês e oferece certificado. Acesse. https://eucapacito.com.br/curso-ec/introducao-a-nuvem-ibm

Essenciais da IBM Cloud

Este curso apresenta o IBM Cloud. Você aprenderá sobre as várias ofertas e serviços do IBM Cloud que o tornam a nuvem pública mais aberta e segura para desenvolvedores e empresas. São 6 horas de curso, ministrado em inglês e com direito a certificado. Acesse: https://eucapacito.com.br/curso-ec/essenciais-da-ibm-cloud-ibm

Fundamentos de Dados

Aprenda os conceitos e métodos da ciência de dados e como suas descobertas mudam o mundo. O curso tem 7 horas de duração e é ministrado em inglês. Acesse. https://eucapacito.com.br/curso-ec/fundamentos-de-dados-ibm

Explorando Tecnologias Emergentes

Neste curso, você será introduzido a seis tecnologias emergentes que impulsionam os trabalhos atuais. Nele, aprenderá um pouco sobre cada uma, os conceitos básicos, terminologia e como são usadas, e então poderá decidir em qual quer se aprofundar. São mais de 7 horas de aprendizado em um curso disponível em português. Acesse. https://eucapacito.com.br/curso-ec/explorando-tecnologias-emergentes

Histórias de Origem de Código Aberto