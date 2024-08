CONCURSOS

Confira nove concursos abertos na Bahia com salários de até R$ 35 mil

Há quase 9 mil vagas disponíveis para os mais diversos níveis de formação

N Nilson Marinho

Publicado em 12 de agosto de 2024 às 05:00

As oportunidades são para diversas cidades da Bahia Crédito: Shutterstock

Há neste momento na Bahia nove concursos com inscrições abertas. Juntos, os certames somam quase 2 mil vagas para todos os níveis de formação. Os salários para aqueles selecionados podem chegar até R$ 35,3 mil. Esse valor será pago para o cargo de médico especializado em Anestesiologia que conseguir a melhor colocação na prova da Rede Sarah.

Muitos concursos estão com os prazos de inscrições bem apertados, por isso o destaque deve ser para a Câmara de Juazeiro, onde as inscrições vão até às 23h59 desta segunda-feira (12) e podem ser feitas no site do Instituto Legatus.

As taxas de inscrição são de R$ 120 para cargos de nível médio ou médio técnico, e R$ 140 para cargos de nível superior. As vagas são para Auxiliar Administrativo, Almoxarife, Redator de Atas, Motorista, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Controle Interno, Técnico em Contabilidade e Contador. Os salários variam entre R$ 2.496,00 a R$ 5.204,00, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Outro concurso que também está com o prazo bem curto de inscrição é o da prefeitura de Bom Jesus da Lapa. Os interessados têm até quarta-feira (14) para confirmar o interesse em disputar as 1.176 vagas para todos os níveis de formação. Os salários variam entre R$ 1.781,96 e R$ 5.736,37, e as oportunidades são para arquitetos, assistentes sociais, enfermeiros, professores, psicólogos e terapeutas ocupacionais, dentre outras profissões.

A cidade onde acontecerá o maior número de concursos é Juazeiro. No município do Norte do estado são três certames. Além da Câmara, a Prefeitura e o Serviço de Água e Saneamento Ambiental (SAAE) também estão com inscrições abertas para concursos.

No caso da gestão municipal, são mais de 200 vagas para níveis médio, técnico e superior. O maior salário é de R$ 12 mil e as oportunidades são para os cargos de Agente de Administração, Auxiliar de Odontologia, Auxiliar Técnico de Pessoal, Fiscal Sanitário, Guarda-Vidas, Arquiteto e Urbanista, Odontólogo, Analista Ambiental, Administrador, entre outros.

Já o certame do SAAE oferece 26 vagas mais cadastro reserva de candidatos de níveis superior, médio, técnico e fundamental. As provas serão aplicadas pelo Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB). O prazo de validade do concurso é de dois anos a partir da homologação do resultado, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Os salários variam entre R$ 1.325,70 a R$ 6.954,21, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Outros concursos estão previstos para acontecer e os editais podem ser publicados nos próximos meses, como o do Conselho Regional dos Representantes Comerciais da Bahia (CORE-BA), Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia (CRMV-BA), Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA), Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA) e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Vagas abertas

Correios

Salários: até R$ 6,8 mil

Níveis médio e superior

Inscrições: a partir das 10h do dia 7 de agosto

Prefeitura de Feira de Santana

Salários: de até R$ 3,3 mil

Níveis médio e superior

Inscrições: até o dia 2 de setembro

Câmara Municipal de Juazeiro

Salários: até R$ 5,2 mil

Níveis ensino médio, médio, técnico e superior

Inscrições: até 23h59 desta segunda, dia 12 de agosto

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa

Salários: R$ 5,7 mil

Níveis médio e superior

Inscrições: até dia 14 de agosto

Prefeitura Municipal de Juazeiro

Salários: de até R$ 12,8 mil

Níveis fundamental, médio, técnico e superior

Inscrições: até 6 de setembro

Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho

Salários: até R$ 8 mil

Níveis superior, médio, profissionalizante e fundamental

Inscrições: até 19 de agosto

Rede Sarah

Salários: até R$ 35,3 mil

Níveis técnico e superior

Inscrições: até 24 de agosto

Serviço de Água e Saneamento Ambiental de Juazeiro

Salários: até R$ 6,9 mil

Níveis superior, médio, técnico e fundamental

Inscrições: até o dia 5 de setembro

Universidade Federal da Bahia (Ufba)

Salários: até R$ 10,4 mil

Nível superior