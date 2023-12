Empresa anuncia mais de 40 vagas na área de TI

A Zallpy Digital, uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções digitais personalizadas para empresas de grande porte, está com mais de 40 vagas abertas para diferentes áreas e níveis no segmento de tecnologia. Um dos destaques é a oportunidade para a posição de professor/mentor com experiência em desenvolvimento Full Stack Java React, para atuação no programa Go<Tech>, projeto de formação de profissionais em TI, realizado pela Unicred, em parceria com a Zallpy. Além disso, há diversas oportunidades para desenvolvedores, engenheiros, analistas e QA de dados, ETL tech lead e analista de Power BI, entre outras. A maioria das vagas são para atuação remota.

A Zallpy oferece posições nos regimes de contratação CLT, PJ e Cooperado. Como benefício, as vagas CLT oferecem plano de saúde e odontológico, vale alimentação/refeição flexível, além de auxílio combustível ou vale transporte (para as vagas presenciais/híbridas).

Programa Business Partner

Para apoiar seus colaboradores, a Zallpy ainda tem o programa Business Partner, com profissionais que fazem o acompanhamento periódico da jornada do funcionário na empresa, fazendo acolhimento emocional e apoiando seu desenvolvimento profissional. Em caso de identificação da necessidade de um maior auxílio em saúde mental, a empresa ainda conta com parceiros para uma assistência psicológica externa. Nestes casos, sempre conta com a avaliação da BP com o Gestor do time.

Confira algumas das oportunidades:

Necessário: Experiência com Java em nível sênior/especialista, React, Springboot, GIT, além de habilidade com ensino ou, no mínimo, experiências prévias como mentor.

Necessário: Inglês avançado ou fluente. Sólida experiência atuando como QA, SQL Avançado e conhecimento sobre metodologias ágeis.

Necessário: Inglês fluente (conversação e escrita) e sólida experiência em desenvolvimento de software atuando como Data Engineer, ETL Developer e/ou Tech Lead da área.

Necessário: Inglês fluente (conversação e escrita) e sólida experiência em desenvolvimento de software atuando como Analista de Dados, Data Engineer, ML Engineer, Data Science e/ou PO da área

Necessário: Inglês avançado (conversação e escrita) e conhecimento avançado e experiência sólida em AWS (AWS Glue, Amazon S3, Amazon Athena, EC2, DynamoDB e AWS Lambda)