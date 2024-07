IE

Está sem paciência? Veja como ter inteligência emocional e exercê-la no trabalho

Especialista dá dicas e orientações

Da Redação

Publicado em 22 de julho de 2024 às 05:00

Virgilio Marques dos Santos é um dos fundadores da FM2S Crédito: Divulgação

Você sabe o que é inteligência emocional (IE) e como usá-la em seu benefício no trabalho? Teóricos como Daniel Goleman, um dos pioneiros no estudo da inteligência emocional, definem a IE como a capacidade de reconhecer nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de gerirmos bem as emoções em nós mesmos e em nossos relacionamentos. Em um estudo conduzido pela TalentSmart, outro dado importante: 90% dos profissionais mais bem-sucedidos possuem alta inteligência emocional.

Virgilio Marques dos Santos é um dos fundadores da FM2S, gestor de carreiras, doutor, mestre e graduado em Engenharia Mecânica pela Unicamp e Master Black Belt pela mesma Universidade, explica que aplicar a Inteligência Emocional no trabalho envolve fatores como autoconsciência, autogestão, consciência social e gestão de relacionamentos.

Em conversa com a reportagem, Virgílio destaca a importância de reconhecermos as próprias emoções e como elas afetam nossos pensamentos e comportamentos. “Desenvolver e aplicar essa competência pode transformar não apenas a carreira individual, mas também o sucesso organizacional. Investir em IE é, portanto, investir em um futuro mais harmonioso, produtivo e inovador para todos”, explica.

1. O que pode ser feito para adquirir inteligência emocional no trabalho?

Adquirir inteligência emocional no trabalho envolve práticas contínuas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Investir em treinamentos específicos de inteligência emocional é um bom começo. Outra estratégia é criar uma cultura de feedback contínuo, que consiste em fornecer e receber comentários construtivos sobre o desempenho e as interações do ambiente de trabalho. Esta prática ajuda as equipes a identificarem áreas de melhoria e a fortalecerem suas habilidades emocionais; é um ótimo momento para que os colaboradores possam refletir sobre suas emoções e comportamentos de uma forma assertiva e proveitosa. Além disso, observar e aprender com líderes que exemplificam comportamentos emocionalmente inteligentes pode servir como inspiração. Por fim, aprender técnicas de autocontrole também são essenciais para melhorar a inteligência emocional no ambiente profissional.

2. Como lidar com colegas de trabalho que não têm inteligência emocional?

Lidar com colegas que não demonstram inteligência emocional requer uma abordagem equilibrada e empática. É um desafio, mas possível. Primeiramente, é importante manter a calma e evitar reações impulsivas. Se notar que as emoções estão afloradas, tente sair do espaço, se possível, para se acalmar antes de retomar a conversa em um momento mais oportuno. Se não for possível sair, tente entender a perspectiva desses colegas e mostre empatia, sem fomentar ainda mais conflitos. Comunicação clara e assertiva é fundamental, com a honestidade como pilar. Explique como o comportamento deles afeta negativamente o ambiente de trabalho e ofereça suporte, se necessário, para que possam melhorar suas habilidades emocionais. Em casos mais desafiadores, onde o diálogo não é possível, é importante buscar mediação através de um líder ou profissional da área de Recursos Humanos para ajudar a resolver conflitos de maneira construtiva.

3. Como não ser subserviente diante das demandas e de chefias que não respeitam o trabalhador?

Para evitar ser subserviente e garantir respeito no ambiente de trabalho, é crucial ser assertivo, comunicando as suas necessidades e os seus limites de forma clara e respeitosa. É importante entender até onde você pode ir com suas responsabilidades e aprender a dizer "não" de maneira diplomática quando as demandas forem excessivas ou inviáveis. Para seguir este caminho, tente mostrar, de forma objetiva, dados sólidos que embasem a sua negativa, quando for o caso. Também é importante documentar suas interações e demandas para ter um registro formal, em caso de necessidade. Buscar apoio de colegas de confiança também pode ser uma boa estratégia, pois muitas vezes outros estão enfrentando as mesmas dificuldades e, juntos, podem encontrar formas de abordar o problema.

4. Há um risco nisso, não é?

Sim. Tenha cuidado para não virar apenas um “canal de desabafos” ou mesmo um ambiente de fofoca; é ideal focar em debates construtivos. Se as demandas se tornarem insustentáveis e você sentir que não está sendo respeitado, não hesite em buscar apoio do departamento de Recursos Humanos, que está lá para ajudar a garantir um ambiente de trabalho saudável e justo. Desenvolver suas habilidades de comunicação, sendo claro, direto e profissional ao expressar suas necessidades e preocupações, é fundamental para evitar mal-entendidos e garantir que sua mensagem seja ouvida.

5. A pessoa deve pensar sua vida além do trabalho, correto?

Para além do foco no trabalho, é importante cuidar de si mesmo, gerenciando seu estresse através de práticas como exercícios físicos, meditação e hobbies. Um trabalhador saudável e equilibrado é mais capaz de lidar com pressões e de manter uma postura assertiva. Sugiro sempre se manter informado sobre seus direitos trabalhistas e as políticas da empresa. Isso lhe dará confiança e embasamento para defender sua posição de maneira embasada e justa. Isso pode te ajudar a manter o respeito no ambiente de trabalho, mesmo diante de chefias e demandas desafiadoras. Essas são as chaves para estabelecer um equilíbrio saudável entre cumprir suas responsabilidades e preservar seu bem-estar.

Entre as principais razões para a relevância da IE no trabalho, destacam-se:

● Melhora da comunicação: profissionais emocionalmente inteligentes comunicam-se de forma mais eficaz, entendendo e sendo entendidos com maior clareza;

● Resolução de conflitos: habilidade de gerenciar conflitos de maneira construtiva é fundamental para manter um ambiente de trabalho harmonioso e produtivo;

● Aumento da produtividade: a IE contribui para um clima organizacional positivo, que por sua vez eleva a moral e a produtividade dos funcionários;

● Liderança eficaz: líderes com alta IE são mais capazes de inspirar e motivar suas equipes, fomentando um ambiente de trabalho colaborativo e inovador.

Algumas estratégias incluem:

● Treinamento e desenvolvimento, com a oferta de treinamentos que coloquem a IE como parte do desenvolvimento profissional;

● Feedback contínuo, criando uma cultura de feedback constante, o que ajuda os colaboradores a reconhecerem suas emoções e comportamentos e a desenvolverem suas competências emocionais;

● Exemplo da liderança, com líderes que devem modelar comportamentos emocionalmente inteligentes, demonstrando empatia, autogestão e habilidades de relacionamento em suas interações diárias;