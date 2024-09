EMPREGO

Há vagas: 40% das principais profissões têm escassez de mão de obra

Maior demanda por profissões surge em áreas como Tecnologia da Informação e Suporte, Vendas e Comércio, Indústria e Metalurgia

N Nilson Marinho

Publicado em 16 de setembro de 2024 às 05:00

Também há carência na Saúde e Farmácia, Construção e Manutenção, entre outras Crédito: Alina Troeva | Shutterstock

Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio (CNC) mostrou que, em junho deste ano, o número de profissões, entre aquelas que respondem por 80% da força de trabalho formal no Brasil, apresentava indícios de escassez de mão de obra.

Naquele mês, 40% das 231 principais ocupações não contavam com a quantidade suficiente de pessoas para preencher vagas no mercado. Na série histórica de 10 anos apresentada pela Confederação, esse patamar de escassez só havia sido atingido em dezembro de 2021.

A CNC considera profissões com indícios de escassez aquelas em que há um crescimento na demanda por trabalhadores, mas com oferta limitada, o que força as empresas a oferecerem salários mais atrativos, acima da média do mercado em geral, que foi de 5,8% entre junho de 2023 e junho de 2024.

O estudo, baseado em dados formais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), mostrou que as profissões com maior escassez estão ligadas às áreas de Tecnologia da Informação e Suporte, Vendas e Comércio, Indústria e Metalurgia, Saúde e Farmácia, Construção e Manutenção, e Transporte e Serviços Gerais.

No topo do ranking das cinco profissões estão os cargos de técnico de apoio ao usuário de informática (Helpdesk), agente de vendas de serviços, caldeireiro (chapas de ferro e aço), montador de estruturas metálicas e auxiliar de farmácia de manipulação.

As áreas de Vendas e Comércio e Gestão e Negócios são as que mais têm profissões que apresentaram indícios de escassez. Na primeira, por exemplo, estão os cargos de garçom e cumim, os dois ligados ao setor de serviços de alimentação, que inclui os bares e restaurantes.

De acordo com Leandro Menezes, presidente da seccional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) na Bahia, há uma enorme dificuldade para preencher as vagas em aberto no segmento de alimentação fora do lar, e a dificuldade aumenta quando são cargos mais específicos, que requerem especialização.

“Estamos buscando alternativas para prospectar e treinar essa mão de obra. Recentemente participamos de um mutirão de empregabilidade, estamos negociando parceria com poder público também para ações de capacitação”, comenta Menezes.

“Existe grande procura para todos os cargos: auxiliar de serviços gerais, garçom, cozinheiro. Porém, a dificuldade de se encontrar mão de obra é ainda maior quando se busca por pizzaiolo, sushiman e estoquista”, completa o presidente da seccional da Abrasel na Bahia.

Carol Ribeiro é recrutadora em uma empresa de Recursos Humanos com sede em Salvador. No segundo semestre do ano passado, com a chegada de uma unidade de uma rede hoteleira na Região da Linha Verde, ela teve a missão de fechar uma equipe de garçons, auxiliares de garçons, bartenders, camareiras e recepcionistas.

A exigência do cliente era de que os profissionais tivessem experiência comprovada e, preferencialmente, a habilidade de comunicação básica em inglês ou espanhol. A tarefa não foi fácil e o prazo para o fim do recrutamento precisou ser estendido. A recrutadora teve dificuldades em encontrar pessoas para preencher as vagas e parte do time precisou ser realocado de outras unidades que ficam no sul da Bahia e outros estados do Nordeste.

“O grande problema foi encontrar mão de obra qualificada. Quando encontrávamos os profissionais adequados, eles moravam em outras cidades, como Salvador, e o acesso até o empreendimento se tornava impossível. A solução foi trazer profissionais experientes da casa, contratar pessoas com pouca experiência e treiná-los”, comenta a recrutadora.

Salvador foi a cidade que teve seu pior desempenho nas taxas de desocupação, de acordo com um estudo divulgado em março deste ano pelo Instituto Cidades Sustentáveis, que analisou e comparou indicadores sociais entre as 26 capitais. Na capital baiana, o Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) chega a atender cerca de 500 pessoas diariamente.

Por lá, no entanto, mesmo diante da alta taxa de desemprego, no primeiro semestre deste ano houve dificuldade para os preenchimentos dos cargos de açougueiro, padeiro, confeiteiro, sushiman, eletricista de veículos, gesseiro, carpinteiro, marceneiro, vidraceiro e serralheiro.

Principais profissões com índices de escassez

Técnico de apoio ao usuário de informática (Helpdesk)

Variação do salário de admissão: 16,6%

Variação do estoque: 8,2%

Vagas criadas: 6.399

Agente de vendas de serviços

Variação do salário de admissão: 16,1%

Variação do estoque: 7,5%

Vagas criadas: 4.137

Caldeireiro (chapas de ferro e aço)

Variação do salário de admissão: 12,8%

Variação do estoque: 4,2%

Vagas criadas: 2.013

Montador de estruturas metálicas

Variação do salário de admissão: 11,4%

Variação do estoque: 5,8%

Vagas criadas: 4.740

Auxiliar de farmácia de manipulação

Variação do salário de admissão: 11,0%

Variação do estoque: 7,9%

Vagas criadas: 2.712

Cumim

Variação do salário de admissão: 10,1%

Variação do estoque: 29,9%

Vagas criadas: 9.507

Auxiliar de serviços jurídicos

Variação do salário de admissão: 10,0%

Variação do estoque: 4,4%

Vagas criadas: 2.783

Trabalhador da manutenção de edificações

Variação do salário de admissão: 9,9%

Variação do estoque: 5,1%

Vagas criadas: 14.948

Analista de negócios (A)

Variação do salário de admissão: 9,4%

Variação do estoque: 3,4%

Vagas criadas: 5.600

Serralheiro

Variação do salário de admissão: 8,6%

Variação do estoque: 3,7%

Vagas criadas: 2.436

Psicólogo clínico

Variação do salário de admissão: 8,4%

Variação do estoque: 5,2%

Vagas criadas: 2.192

Garagista

Variação do salário de admissão: 8,3%

Variação do estoque: 4,5%

Vagas criadas: 4.637

Vendedor em domicílio

Variação do salário de admissão: 8,2%

Variação do estoque: 5,4%

Vagas criadas: 4.604

Garçom

Variação do salário de admissão: 8,1%

Variação do estoque: 6,5%

Vagas criadas: 4.613

Auxiliar de escritório, em geral

Variação do salário de admissão: 8,0%

Variação do estoque: 4,5%

Vagas criadas: 99.803

Inspetor de alunos de escola Pública

Variação do salário de admissão: 7,9%

Variação do estoque: 5,8%

Vagas criadas: 8.093

Auxiliar de pessoal

Variação do salário de admissão: 7,9%

Variação do estoque: 4,9%

Vagas criadas: 7.851

Auxiliar de contabilidade

Variação do salário de admissão: 7,8%

Variação do estoque: 2,7%

Vagas criadas: 60.160

Auxiliar de logística

Variação do salário de admissão: 7,7%

Variação do estoque: 3,8%

Vagas criadas: 8.550

Copero

Variação do salário de admissão: 7,7%

Variação do estoque: 4,1%