Honda abre inscrições para Programa de Trainee

A Honda está aceitando inscrições para o seu Programa de Trainee, com oportunidades para recém-formados darem início às suas carreiras na empresa. São disponibilizadas 18 vagas nas unidades da empresa em São Paulo (SP), Sumaré (SP) e Manaus (AM), abrangendo áreas como Auditoria, Cobrança, Compliance, Compras, Contabilidade, Crédito, Planejamento de Produto, Planejamento Comercial, Recursos Humanos, Tesouraria e Tecnologia da Informação. A Honda procura por candidatos recém-formados, com até dois anos de formação (dez/21 a dez/23), provenientes de cursos como Administração, Contabilidade, Ciências da Computação, Direito, Economia, Engenharias, Estatística, Marketing, Matemática, Sistemas de Informação, entre outros. Além disso, é necessário ter proficiência em inglês em nível avançado.

O programa tem a duração de 24 meses, com atividades monitoradas. Nos três primeiros meses, os trainees participam de uma experiência abrangente nas principais áreas da empresa, seguidos por nove meses de atividades específicas em suas respectivas áreas de atuação. No segundo ano do programa, os participantes têm a oportunidade de desenvolver projetos de melhoria nas áreas em que atuam, além de participar de treinamentos específicos e contar com mentoria de gestores.