Mãozinha tecnológica

IA aumenta em quase cinco vezes produtividade

Os setores mais expostos à IA estão registrando um aumento de quase cinco vezes (4,8x) no desempenho do trabalho sobretudo de gerentes financeiros e de administração, analistas financeiros, programadores de software e agentes de atendimento ao cliente. Esses profissionais não necessariamente dominam essa tecnologia, mas executam alguma tarefa com ajuda da Inteligência Artificial.

“Existem enormes oportunidades para pessoas, organizações e economias com experiência em tecnologias novas e emergentes, como a IA. Garantir uma abordagem de recrutamento que coloque as competências em primeiro lugar, bem como o investimento contínuo na melhoria das competências da força de trabalho, é imperativo, uma vez que nenhuma indústria ou mercado passará ileso ao impacto da transformação da IA”, conclui Camila.

Os olhos de todos se voltaram para a IA no mercado de trabalho significativamente em novembro de 2022, com o lançamento do ChatGPT 3.5, mas a PwC aponta que antes disso, em 2016, o crescimento de empregos especializados em IA já havia superado o crescimento de todos os outros tipos de empregos. Os serviços financeiros têm uma proporção de empregos que exigem habilidades em IA quase três vezes maior do que em outros setores.