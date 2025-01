OPORTUNIDADES

Microsoft oferece 75 mil bolsas gratuitas para aprender Inteligência Artificial

Serão 6 bootcamps gratuitos com 75 mil vagas até junho de 2025

Nilson Marinho

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 16:12

A formação será feita por mentores especialistas da própria Microsoft Crédito: SHUTTERSTOCK/REPRODUÇÃO

A Microsoft e a DIO lançam o programa Microsoft AI for Tech, uma iniciativa que é parte do programa Microsoft ConectAI que tem o objetivo de capacitar 5 milhões de pessoas em habilidades de inteligência artificial (IA) até 2028, preparando-as para o futuro do trabalho.



Serão 6 bootcamps gratuitos de capacitação em Inteligência Artificial, que juntos irão oferecer 75 mil vagas até junho de 2025. Os cursos disponibilizam uma formação prática e orientada por mentores especialistas da própria Microsoft, com conteúdos estruturados para atender diferentes níveis de conhecimento.

Criando Prompts Inteligentes

Aprofunde-se nas melhores práticas de escrita de prompts eficazes com mentorias práticas e o Refine Framework. Desenvolva habilidades como Prompt Engineer explorando modelos de linguagem, guardrails, backstories e técnicas de prompt chaining, com material bônus exclusivo.

Inscreva-se por aqui: Link

AI-900

Domine conceitos como visão computacional, classificação inteligente de imagem e inteligência de documentos com IA. Familiarize-se com as tecnologias Microsoft Azure enquanto se prepara para realizar com sucesso o exame de certificação AI-900.

Inscreva-se por aqui: Link

GitHub Copilot

Explore o uso do GitHub Copilot enquanto aprende comandos Git, gerenciamento de branches e colaboração em projetos Open Source. Descubra técnicas avançadas de refatoração e produtividade, além de se preparar para o simulado de certificação do GitHub.

Inscreva-se por aqui: Link

"Capacitar profissionais em inteligência artificial é fundamental para atender às demandas do mercado em rápida transformação. Essa colaboração com a Microsoft reforça o compromisso de democratizar o acesso ao conhecimento e de preparar a próxima geração de profissionais para liderar com inovação”, comenta Iglá Generoso, CEO da DIO.

“Queremos oferecer acesso às tecnologias mais atuais para população, ampliando as oportunidades de empregabilidade. Temos uma oportunidade única com a disseminação da IA no mundo corporativo e ao oferecermos esses treinamentos, podemos endereçar o desafio da desigualdade de oportunidades e podemos contribuir para um futuro mais igualitário”, diz Lucia Rodrigues, diretora de Capacitação para IA da Microsoft Brasil:

Impacto social

A parceria entre Microsoft e DIO já treinou mais de 10 mil pessoas, mas o impacto transcende os números. Segundo Suellen Lima, participante de um dos bootcamps anteriores:

"A experiência foi algo muito positivo. Eu conhecia a IA apenas pelo que todos conhecem, como as pesquisas via chat conversacional, mas ela vai muito além disso. Essa oportunidade ampliou meu conhecimento, fez com que eu treinasse mais, entendesse melhor e isso impactou automaticamente na minha carreira."

Para José Alonso Cardoso, outro participante, o bootcamp abriu novas portas: "Essa certificação, reconhecida internacionalmente, ampliou minha visão sobre as possibilidades da IA na nuvem, proporcionando novas oportunidades profissionais."

A colaboração entre Microsoft e DIO busca transformar o cenário de treinamentos em tecnologia no Brasil, com a ambiciosa meta final de distribuir mais de 200 mil vagas até junho de 2025. Essa iniciativa será viabilizada por meio do trabalho entre a Microsoft e DIO com bootcamps em colaboração de grandes parceiros, oferecendo oportunidades de capacitação de alto impacto e promovendo o acesso ao conhecimento técnico necessário para impulsionar carreiras no setor de inteligência artificial.