Tempero de sucesso

Nutricionista baiano funda grupo que transforma o setor gastronômico com consultoria

O nutricionista Acácio Sacerdote é um exemplo de que a busca pelo aprendizado contínuo é a melhor preparação que um profissional pode ter caso queira acessar múltiplas oportunidades de negócio. Enxergar além do que sua área de formação pôde lhe oferecer foi essencial para fundar uma empresa, que mais tarde se transformou em um grupo, e que ajuda bares e restaurantes a diagnosticar seus problemas, desenvolver planos de ação e capacitar seus colaboradores.

Na fase adulta, cursou Nutrição e, com o diploma em mãos, percebeu que apenas a formação na área não seria suficiente. Então, emendou com Gastronomia. Ainda assim, era necessário avançar, e, na sequência, fez cursos de chef de cozinha e pós-graduações. Como se não bastasse, decidiu dar um passo mais largo e desafiador, abrindo uma cafeteria na cidade de Salvador.

O lastro de conhecimento acadêmico, juntamente com a experiência como nutricionista em empresas e também como empresário, foi fundamental para unir teoria e prática e, por meio delas, levar soluções para negócios que estavam perdidos, resultando, em muitos casos, em atendimentos e faturamentos muito aquém do que poderiam oferecer e lucrar.

“Percebi que havia uma grande necessidade de capacitação técnica e profissionalização no ramo gastronômico. Muitas pessoas abrem restaurantes sem ter noção do que isso realmente envolve e acabam enfrentando muitas dificuldades, desde a parte financeira até o cumprimento de legislações sanitárias”, conta Acácio. “Como já passei por todos esses desafios, comecei a oferecer soluções para donos de bares e restaurantes, não apenas na área de Nutrição, mas também em planejamento estratégico e redução de custos”, lembra.

Em 2014, a empresa de consultoria na área de bares e restaurantes Food Qualy foi fundada. No início, era apenas Acácio que comandava, mas, à medida que a demanda cresceu, o negócio também expandiu. Hoje, a equipe é formada por ele e 15 consultores, incluindo nutricionistas, gastrônomos e profissionais da área de atendimento, como maîtres. Como grupo, o negócio agora atende empresas como o Restaurante Lucrativo, Restaurante Seguro e Restaurante Encantador.

“Nossa consultoria oferece uma visão 360 graus do negócio, não focando apenas em um aspecto específico. Fazemos um diagnóstico de possíveis problemas, treinamos a equipe, implantamos processos e acompanhamos a implementação para garantir que tudo seja seguido corretamente. Diferente de um treinamento pontual, nossa assessoria envolve um acompanhamento contínuo, o que garante resultados mais duradouros”, comenta.

Dependendo do caso, o trabalho de assessoria pode durar de três a seis meses. As principais falhas que a equipe multidisciplinar da empresa encontra nos empreendimentos são a falta de capacitação dos funcionários que atuam na linha de frente do atendimento.