Retenção e motivação de talentos. Saiba como fazer.

Estratégias de remuneração adequadas são fundamentais para reter e motivar talentos essenciais ao sucesso dos negócios

Publicado em 9 de agosto de 2024 às 09:00

A retenção de talentos tem sido um grande desafio para as empresas Crédito: Shutterstock

Profissionais tendem a se sentir valorizados, tornando-se mais produtivos e motivados a alcançar melhores resultados, quando se consideram bem remunerados por seu desempenho. Esta percepção reduz seu interesse pela busca de outras oportunidades de trabalho no mercado e amplia sua fidelidade aos empregadores

Boa parte dos profissionais brasileiros está aberta a novas oportunidades de trabalho e a retenção de talentos tem sido um grande desafio para as empresas. A implementação ou o aperfeiçoamento de programas de remuneração, sobretudo no que tange aos incentivos de longo prazo, é uma maneira eficaz para contribuir para a retenção de profissionais diferenciados.

O relatório State of the Global Workplace 2023, da Gallup, revelou que, mesmo com o engajamento em alta, muitos trabalhadores em todo o mundo ainda estão "desistindo silenciosamente" e 51% dos profissionais empregados afirmaram estar buscando ou considerando ativamente uma nova oportunidade de trabalho.

Além disso, o relatório da Gallup mostrou que a combinação de funcionários ativamente desengajados com os que estão "desistindo" silenciosamente custa à economia US$ 8,8 trilhões - equivalente a 9% do PIB global. A maioria dos estudos mostra que, para grande parte dos profissionais, a busca por mudança está relacionada com o interesse por:

Melhor remuneração;

Benefícios diferenciados ou personalizados;

Oportunidades de progressão de carreira;

Maior grau de bem-estar (equilíbrio entre vida pessoal e profissional);

Medidas de diversidade e inclusão.

“As estratégias de remuneração desempenham um papel fundamental na retenção de profissionais nas empresas e devem integrar o planejamento de negócios das companhias que desejam consolidar sua reputação e expandir a atuação no mercado”, acredita Paulo Saliby, sócio fundador da consultoria SG Comp Partners, especializada do desenho de planos de remuneração.

Para Saliby, um salário justo e competitivo deixa claro para o talento que ele é valorizado e reconhecido pela empresa, ao passo que planos de remuneração variável, como bônus e comissões, contribuem para aumentar a motivação dos colaboradores, além de estimularem o alcance de metas e resultados empresariais estratégicos.

“A estratégia de remuneração de cada empresa precisa ser adequada versus a sua realidade, assim como coerente com o segmento ao qual pertence e sua capacidade financeira, contribuindo para a satisfação dos talentos nas respectivas funções que ocupam e, dessa forma, evitando a busca por melhores oportunidades em outras companhias”, comenta o especialista da SG Comp Partners.Para os gestores de negócios e de recursos humanos, nem sempre é fácil fazer uma análise neutra, imparcial e plenamente informada quanto à melhor forma para recompensar seus talentos. Por esta razão, empresas especializadas, como a SG Comp Partners, analisam as operações e negócios da empresa, o cenário mercadológico no qual estão inseridas e assessoram na definição dos melhores planos de remuneração para as diferentes carreiras existentes nas companhias.

O portfólio de remuneração de uma empresa é composto, além do salário fixo, por remuneração variável e benefícios. A remuneração variável, que é o elemento com o maior potencial de impactar resultados de negócio, por sua vez se ramifica em diversos planos, como por exemplo comissões de vendedores, participação nos lucros e resultados geral para empregados, bônus de altos executivos e incentivos de longo prazo. Os incentivos de longo prazo, que são normalmente vinculados a um período mínimo de permanência na companhia, conhecido como carência ou “vesting”, constituem o elemento dotado do maior potencial para contribuir para a ampliação dos índices de retenção de talentos.