O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) divulgou o edital do concurso público que oferece 860 vagas, entre imediatas e cadastro de reserva, nas áreas de pesquisador-tecnologista em metrologia e qualidade e analista executivo em metrologia e qualidade. Desse total, 100 vagas são para preenchimento imediato, enquanto 760 são destinadas à formação do cadastro de reserva. Os salários iniciais para ambas as carreiras são de R$ 8.700,31.

As inscrições para o concurso estão abertas desde 5 de dezembro e se estendem até 8 de janeiro, sendo realizadas por meio do site do Instituto Idecan, a banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 125.

As provas ocorrerão no dia 14 de abril nas cidades de Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Salvador (BA) e Rio de Janeiro (RJ).

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, discursivas, análise de títulos e experiência profissional, além de uma avaliação biopsicossocial e procedimento de heteroidentificação.

Para assumir os cargos, é necessário atender aos requisitos estabelecidos no edital, incluindo a apresentação de diploma de nível superior devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino credenciada e reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Cargos

O concurso oferece oportunidades para as carreiras de analista executivo em metrologia e qualidade, com 60 vagas imediatas e 370 para cadastro reserva, e pesquisador-tecnologista em metrologia e qualidade, com 40 vagas imediatas e 390 para cadastro reserva.

Questões

As provas objetivas abrangerão temas como Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Língua Estrangeira, Conhecimento sobre o Inmetro e Conhecimentos específicos do cargo. As provas discursivas consistirão em uma redação de texto dissertativo sobre temas relacionados aos objetos de avaliação.

Validade

O prazo de validade do concurso será de dois anos, prorrogável por uma única vez, a contar da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial.