Empresários investem R$ 25 milhões em novo hotel na Bahia

Hotel design Ponta do Mutá é inaugurado no Sul da Bahia. Crédito: Divulgação

A Praia do Mutá, entre os municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, acaba de ganhar um novo hotel, fruto do investimento de R$ 25 milhões feito por um grupo comandado por três empresários. O Príncipe do Mutá Hotel Design já está em soft opening (fase de testes) e deve ser inaugurado oficialmente no mês de dezembro, pelos sócios Alexandre Delporto, Reinaldo Santos Lima e Reinaldo Santos Lima Filho.



O empreendimento, com 105 apartamentos, conta com área comum com piscina, academia, salão de jogos, espaço kids, sauna e cozinha gourmet. Os corredores funcionarão como galeria de arte, valorizando o trabalho de artistas baianos, como Gustavo Maciel, que já deu sua contribuição e assinou obras com temas marítimos em paredes do hotel.

Salvador ganhará mais um voo direto para Madri

Salvador vai ganhar mais um voo da Air Europa para Madri, na Espanha, em dezembro. A iniciativa vem para atender ao aumento na demanda de férias de fim de ano e faz parte de uma lista de medidas anunciadas pela companhia aérea no que diz respeito à ampliação da oferta de voos na América. Durante a semana, o ministro do Turismo, Celso Sabino, esteve em Madri para firmar o acordo. Com isso, a companhia aérea contará com três voos por semana para a capital baiana, um a mais que atualmente.

Rasante

A atriz Maitê Proença vai circular rapidamente por Salvador. Passará apenas um dia na cidade, 30 de setembro, para ministrar palestra no Conarci 2023. Realizado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), com o apoio da Associação dos Registradores Civis das Pessoas Naturais do Estado da Bahia (Arpen/BA), o evento será realizado entre os dias 28 e 30, no Hotel Deville, em Itapuã.

Teve até noivado

A véspera do feriado foi bem movimentada nos restaurantes da Avenida Contorno, em Salvador. Em sua tradicional ronda, o Alô Alô Bahia encontrou grupos animados, casais em clima de romance, famílias reunidas e até um jantar de noivado. A arquiteta Bruna Milcent e o empresário Leonardo Ferreira celebraram o compromisso diante de um grupo de amigos e familiares na varanda do Amado, decorada por Fernanda Brinço para a ocasião.

Destaque baiano

Apontado pela Vogue Brasil como um dos destaques da SP-Arte - Rotas Brasileiras de 2022, o baiano Igor Rodrigues ganhará exposição individual na próxima edição da ArtRio, que acontece na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, de 13 a 17 de setembro. O artista plástico, natural da cidade de Feira de Santana, é representado pela Acervo Galeria de Arte, única galeria baiana no evento, que contará com mostras e talks com artistas, críticos e curadores.

Protagonismo feminino

Considerado uma das maiores referências gastronômicas da cidade, o Buffet Mignon será responsável por assinar o menu do "Jantar do Ano", evento idealizado pelo Alô Alô Bahia que reunirá convidados no próximo dia 28, no Cerimonial da Conceição da Praia, em Salvador. Diretora Geral do Grupo, Ana Lúcia Martins será a responsável pelo menu. Ao lado das filhas Bruna e Manuella Martins, ela administra a empresa idealizada ao lado do marido Evaldo Martins, falecido em maio deste ano. "Continuamos construindo a história de trabalho com muito amor que deve passar de geração para geração. Eu e meu marido, Evaldo, lutamos muito para criar nossos filhos. Hoje toda a família é envolvida no negócio", compartilha Ana Lúcia.

Agenda cultural

Clássico de Arnaldo Jabor, que originalmente ganhou uma versão premiada no cinema, o espetáculo "Eu Te Amo", que traz os atores Sérgio Marone e Juliana Martins nos papéis principais, chega a Salvador este mês. As apresentações acontecem nos dias 23 e 24 de setembro (sábado e domingo), no Teatro ISBA. Os ingressos estão à venda no site Ingresso Digital.

Arte e vinho