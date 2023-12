Brasil se prepara para uma guerra na fronteira norte

Venezuelano Nicolás Maduro lidera campanha para anexar área de país vizinho rica em minerais e petróleo. Crédito: Hugoshi / CC BY-SA 4.0

Não é que o país pretenda atacar vizinhos ou impedir a invasão de narcotraficantes, até porque quadrilhas de quatro países diferentes já atuam na floresta Amazônica brasileira. A medida é um esforço de defesa frente À crescente tensão entre Venezuela e Guiana.



Os dois países disputam a região de Essequibo, também conhecida por Guiana Essequiba, que tem 160 mil quilômetros quadrados e muitas riquezas minerais, a exemplo de petróleo. O território faz parte da Guiana desde 1897, quando foi assinado um tratado que definiu as fronteiras da Venezuela e da então Guiana Inglesa. A atual fronteira foi referendada por outro acordo em 1966, assinado em Genebra. Mas a questão não está concluída e um processo tramita na Corte Internacional de Justiça (CIJ).

A Venezuela nunca aceitou a divisão e enxerga fraude na assinatura do tratado de 1897. E, nos últimos anos, vem reivindicando com mais força a posse da área, elevando a tensão com o vizinho. O último episódio de provocação do regime de Nicolás Maduro é a realização de um plebiscito entre os venezuelanos sobre a posse de Essequibo. A população de apenas um dos países envolvidos vai responder se deseja a anexação da área e se a Venezuela deve aceitar as decisões da CIJ. Provocação por que, juridicamente, seu resultado é nulo. Ainda assim, pode atiçar episódios de violência na região. Simultaneamente, os dois países vêm aumentando a presença de forças militares na região.

A votação está marcada para este domingo (3). Na sexta (1) a CIJ determinou que a Venezuela deve evitar qualquer ação que modifique a situação do território em disputa, até que o tribunal julgue o mérito da questão. Na prática, a realização do referendo se tornou uma violação do direito estabelecido pela CIJ.

À Corte, o governo de Nicolás Maduro informou que iria atender apenas ao voto popular. Ainda assim pode até ser que o plebiscito seja adiado, e não seria a primeira vez. A data anterior era 10 de novembro. Mas ainda na sexta, Maduro convocou os venezuelanos a participarem da votação. No mesmo dia, o presidente da Guiana, Irfaan Ali, mantinha uma reunião bilateral com o presidente Lula para tratara do assunto na COP28, em Dubai.

De um lado, a Guiana vive um vigoroso crescimento econômico baseado na exploração de reservas petrolíferas na margem equatorial. De outro, temos um país que passa por dura crise econômica e é gerido por um autocrata. Como todo ditador, Maduro procura manter sua popularidade apelando para um sentimento nacionalista e supostas conspirações contra o povo do seu país.

No meio disso está o Brasil, maior país da região. É possível que o governo brasileiro seja chamado para mediar um acordo. Uma guerra entre vizinho pode trazer instabilidade para a região. O Brasil também seus próprios interesses econômicos para parcerias tanto com a Venezuela quanto com a Guiana. Além disso, o brasil também tem a intenção de explorar reservas petrolíferas na margem equatorial.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou que o plebiscito é uma questão interna da Venezuela. Ao mesmo tempo, O Ministério da Defesa afirmou que "vem acompanhado a situação" e que "as ações têm sido intensificadas na região da fronteira" com maior presença militar. Na sexta (1), um grupo de 60 homens foi enviado para a área da tríplice fronteira.

Na semana passada, o assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, viajou a Caracas para tratar do tema com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro. Apesar de não ter pedido que o referendo não seja realizado, Amorim pediu a Maduro que busque o diálogo e baixe o tom sobre as ameaças de invasão territorial sob o argumento de que um conflito entre os dois países pode criar "uma situação de instabilidade regional".

Pesquisa revela nove segredos para quem quer viver mais de 100 anos

Longevidade não depende só de exercícios . Crédito: marina silva/arquivo correio

Recente pesquisa desenvolvida por duas universidades espanholas (uma em Madri e outra na Andaluzia), levantou quais seriam os segredos para se viver 100 anos ou mais. A resposta não é só fazer exercícios e dieta. Há atitudes até mais importantes segundo a conclusão do estudo.

Os questionários de 19 centenários – universo da pesquisa - mostraram que existem 8 pontos psicológicos comuns a todos os entrevistados. Acompanhe:

*Vitalidade: se refere a se sentir vivo e com energia. E também em manter a vontade de viver

* Sociabilidade: o importante aqui é não se limitar a manter contato apenas com amigos e conhecidos. Um dos segredos da longevidade é socializar também pessoas fora da sua “bolha”

* Comprometimento: estar comprometido, segundo o estudo, é estabelecer um "vínculo psicológico com aquilo com que se compromete”. A pessoa pode ser comprometida com o trabalho, a sua família, amigos, até mesmo objetivos pessoais.

* Responsabilidade e controle da vida: ou seja, para chegar aos 100 anos é preciso manter um senso de controle na própria vida

* Motivado intelectualmente: é bom manter o cérebro vivo, se motivar por desafios intelectuais, ser curioso e aprender sempre

* Positividade: a característica foi definida pelas pesquisadoras como uma espécie de gratidão pelo que é bom e pela capacidade de superar o que é ruim

* Resiliência: capacidade de não se deixar abater por dificuldades, de se adaptar e seguir em frente

* Inteligência: saber pensar abstratamente, planejar situações com antecedência, adquirir e usar novas informações para raciocinar e resolver problemas

Meme da semana

Crédito: reprodução

O calor está demais e nada como uma praia para refrescar, né mesmo? Acontece que essa ideia brilhante não é uma exclusividade sua e faixas de areia Brasil afora estão disputadíssimas. Motivo bastante razoável para se fazer piadas.

mais lidas de 24 a 30 de novembro

1ª) Menina de 12 anos que estava desaparecida na Fazenda Grande do Retiro é localizada pela família. https://bit.ly/3uIbbWf

2ª) Pedreiro que matou mulher e três filhas guardou a calcinha de uma das vítimas. https://bit.ly/3uO9dn1