Epidemia de stress

Está provado: trabalhar demais mata; veja o que fazer para salvar vidas

Pesquisador diz que carga excessiva é a 5ª causa de morte nos EUA; países testam semana de 4 dias e proibição de zap fora da jornada

Flavio Oliveira

Publicado em 6 de abril de 2024 às 16:00

Professor diz que stress causado pela carga excessiva mata 120 mil americanos por ano Crédito: shutterstock

Um projeto de lei que quer proibir as empresas de acessarem seus empregados por e-mail, celular ou WhatsApp fora do horário do trabalho começou a tramitar nessa semana na Assembleia Legislativa da Califórnia, o estado mais rico dos EUA. É uma iniciativa semelhante a adotadas em pelo menos 13 países, França e Portugal entre eles. Para o trabalhador, que tem no celular uma extensão do escritório, leis e projetos como esse ajudam. Mas não o suficiente.

Jeffrey Pfeffer, professor da Escola de Pós-Graduação em Negócios da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, tem dedicado seus estudos aos males causados pelo excesso de trabalho. Ele estima que o stress esteja relacionado à morte de 120 mil trabalhadores americanos por ano, sendo, “pelo menos”, a quinta causa de morte nos EUA. O stress dos funcionários também prejudica as empresas. Pfeffer calcula que as companhias americanas gastam cerca de U$ 300 bilhões ao ano para cobrir problemas de saúde de funcionários relacionados à carga de trabalho.

Os dados são de antes da pandemia, que, segundo a própria Organização Mundial da Saúde (OMS), piorou o cenário.

No Brasil, oficialmente, a jornada de trabalho é de 44 horas semanais. Mas, muitas vezes, esse tempo é maior. Os trabalhadores temem perder o emprego se não responderem aos chefes e não flexibilizarem a jornada. Eles também precisam fazer um “extra”, com bicos e horas a mais para dar conta dos gastos.

Baseado na variação do preço da cesta básica, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) divulgou essa semana que o salário mínimo ideal – aquele que cumpre com o que determina a Constituição, sendo suficiente para bancar gastos de uma família com educação, saúde, vestuário, lazer etc. – teria de ser R$ 6.832,20, quase cinco vezes mais que o atual (R$ 1.412,00). A situação é pior entre trabalhadores informais e menos qualificados.

Como especialista no assunto (15 livros publicados), o professor Pfeffer diz que governos, empresas e trabalhadores são culpados pela situação. Os governos por não fazerem nada – ou fazerem muito pouco – para protegerem os trabalhadores, as empresas por exigirem demais dos funcionários ao privilegiarem apenas o lucro, e os trabalhadores por não se responsabilizarem individualmente por sua própria saúde.

Em tempos de avanço da Inteligência Artificial (IA) que ameaça milhões de postos de trabalho, vale a pena prestar atenção no projeto de uma semana de quatro dias de trabalho (jornada semanal de 32h) e três de folga. O modelo é alvo de experiências em empresas de diversos países, inclusive o Brasil. Segundo a organização 4 Day Week Global, que lidera esses testes, o balanço é positivo e aponta para redução do esgotamento (68%), aumento da capacidade para o trabalho (54%), diminuição nas demissões de funcionários (42%), aumento da receita em relação ao ano anterior (36%). Governos, empresas e trabalhadores devem estar atentos a todos os movimentos, vantagens, desvantagens, avanços e retrocessos para pensarem no mundo pós-trabalho e como a transição até lá deve ser feita.

A escravidão deu aos gregos o livre pensar e um dos momentos de maior evolução da humanidade. No período da Revolução Industrial, crianças e mulheres morriam de estafa de tanto trabalhar. Filmes e séries de sucesso enxergam um futuro no qual máquinas dotadas de inteligência superior escravizam e exterminam a humanidade.

