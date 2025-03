DE TUDO QUE EU VEJO

Feliz Ano-Novo (de novo)

O fim do Carnaval nos faz refletir sobre as metas que decidimos lá no início do ano

Gabriela Cruz

Publicado em 10 de março de 2025 às 15:39

Vamos aproveitar para rever nossas metas? Crédito: Shutterstock

O Carnaval acabou. Oficialmente, agora sim começa o ano. É uma piada recorrente, mas, em 2025, essa brincadeira ganhou um peso real: o pré-Carnaval foi extenso, o Carnaval foi intenso, e só agora, em março, estamos de fato pisando no último mês do primeiro trimestre. E agora? O que acontece com aquelas metas traçadas no dia 1º de janeiro? Elas ainda fazem sentido?>

A virada do ano tem esse poder simbólico de renovação, mas a verdade é que nem sempre conseguimos começar algo novo apenas porque o calendário virou. Agora, com a ressaca do Carnaval passando e a rotina retomando sua forma, talvez seja a melhor hora para uma revisão mais realista: quais planos continuam relevantes? O que já não faz sentido? O que precisa ser ajustado?>

Talvez a grande lição do Carnaval seja essa: nem tudo precisa de um começo brusco. Às vezes, o ritmo certo vem depois de um aquecimento, depois de testar algumas possibilidades. E tudo bem. O importante é não deixar que a ideia de “já era” tome conta antes da hora. Ainda há muito 2025 pela frente. Então, se precisar, estoure um espumante (ou tome um café bem forte), e brinde ao recomeço. Feliz Ano-Novo – outra vez.>

#poderdoshábitos

Pensar nas metas do ano pode gerar o efeito oposto ao desejado: em vez de ajudar no planejamento, pode aumentar a ansiedade. Muitas vezes, o ritmo acelerado do dia a dia impede que as pessoas organizem suas intenções e apenas as lança em um looping de urgências. Uma solução vem do livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg: adotar hábitos-chave que desencadeiam mudanças positivas ao longo do tempo. É importante combatem a fadiga decisória – um fenômeno comprovado por estudos, que mostra como a tomada constante de decisões desgasta nossa capacidade de raciocinar e nos leva a escolhas impulsivas. Automatizar hábitos simples reduz essa sobrecarga, criando espaço mental para o que realmente importa.>

O Poder do Hábitos Crédito: reprodução

#façaarte

Para quem quer experimentar algo novo além da rotina, as oficinas artísticas estão em alta. Recém-inaugurado, o Atelier Canela inicia março com uma programação variada. Entre os destaques estão a Oficina de Desenho com Modelo Vivo, a Oficina de Experimentações com Pastel a Óleo, o Curso de Desenho Experimental e a Oficina de Xilogravura para EcoBag. O espaço fica no Canela e é conduzido pelas artistas Gabo, Juliana Santos, Tati Sampaio e Luiza Sarno. Instagram: @ateliercanela.>

#grandesprojetos

A cineasta baiana Ceci Alves inicia 2025 com dois grandes projetos: um documentário sobre o último show de Gil e Caetano antes do exílio, e a adaptação cinematográfica do conto Bolero de Satã, de Jean Wyllys. Premiada recentemente no Nuevas Miradas EICTV, em Cuba, Ceci também colaborou em Torto Arado, (In)Vulneráveis e na nova versão de Dona Beja, além de codirigir uma série sobre Carlinhos Brown para a HBO Max. Instagram: @ceu_dos_santos>

De Tudo que eu Vejo - Ceci Alves Crédito: Elói Corrêa

#fronteirasinvisíveis

No dia 18, das 18h30 às 20h30, a Aliança Francesa de Salvador, na Ladeira da Barra, recebe a marca francesa Canson para o evento Explorando Fronteiras Invisíveis, um encontro sobre impressão fine art. O evento contará com a participação de especialistas como Lukas Cravo, impressor e fotógrafo; Gil Ramos e Iuri Figueiredo, impressores e fotógrafos do Ateliê 2ART; Felipe Paiola, correspondente da Canson Infinity; Renan Benedito, fotógrafo e diretor; e Vini, artista gráfico. Voltado para artistas visuais, fotógrafos, designers e estudantes de arte interessados em impressão fine art, o encontro é gratuito e aberto ao público, mediante cadastro prévio no @atelie2art. >

#artistaglobal

Para lançar sua nova música, Sweet Dreams, o rapper J-Hope, do BTS, de 31 anos, promoveu uma live de 12 horas no Weverse, quebrando recordes com 26,9 milhões de visualizações – o maior número já registrado na plataforma. >

De Tudo que eu Vejo - J-Hope Crédito: Hybe

Além do impacto digital, o artista também se conectou com o público em um evento presencial na Coreia do Sul e depois seguiu para Nova York, onde diversas ações de marketing estão sendo realizadas, entre elas o lançamento de uma collab com cupcakes e o clássico pudim de banana da marca personalizados com elementos visuais que rementem à música "Sweet Dreams". Os itens foram vendidos entre os dias 7 e 9 desse mês na unidade do Rockefeller Center. >

Com MBA em Publicidade e Mídia pela Hanyang Cyber University, o músico segue inovando em um mercado conhecido pela reprodução de padrões. A campanha já deu resultado, colocando a música entre uma das mais executadas nos streamings de música no mundo. Instagram: @uarmyhope. >

#camadas

Aos 40 anos, Lewis Hamilton estreia na Ferrari no próximo dia 16, no Grande Prêmio da Austrália. Sua saída da Mercedes veio acompanhada de declarações do chefe da equipe, Toto Wolff: “Estamos em um esporte onde a agilidade cognitiva é crucial. Acredito que todos temos um prazo de validade.” Hamilton rebateu a insinuação de que estaria velho: “Sou o único piloto negro que já competiu neste esporte. Passei por muitas coisas e trilhei minha própria jornada. Não dá para me comparar com outro piloto de Fórmula 1 de 40 anos, seja do passado ou do presente”. Com a declaração, reafirmou sua posição como alguém que questiona narrativas impostas – seja sobre idade, raça ou capacidade. Sua trajetória segue sendo construída, camada por camada.>

#fim