O filme, o prêmio e o tempo

Fernandinha é analógica, consistente, veio para fazer história. Ultrapassará os memes, a histeria do momento, e seja ou não indicada para o Oscar, vai continuar interpretando personagens inesquecíveis

Na madrugada de domingo para segunda as minhas redes sociais ficaram monotemáticas: só dava Fernanda Torres e a premiação com o Globo de Ouro. Confesso que assisti parte da cerimônia, mas o tédio das tentativas de fazer humor dos artistas apresentadores me fizeram mergulhar num cochilo colossal e perdi o momento vip do anúncio e das reações das concorrentes, inclusive de Fernandinha.