FLAVIA AZEVEDO

Com ingressos a R$1 mil, Brown homenageia a Axé Music em show pra turista ver

O valor mínimo de R$400 é anunciado como meia – na pista – mas, na prática, a gente sabe que estudante dificilmente terá esse dinheiro pra pagar num show

Cada pessoa bota o preço que quiser no próprio serviço ou produto e não é da minha conta. No máximo, quando a escolha é possível, decido se vou pagar ou não. Dito isso, o fato de Carlinhos Brown cobrar de R$400 a MIL reais, nesse domingo (16), em show no Candyall Gueto Square, é problema dele. Porém, podemos analisar a situação. >