FLAVIA AZEVEDO

Uma noite pra dançar samba-reggae

Neste sábado, Djs tocando vinil e show da banda IFÁ celebram o gênero musical mais representativo da música negra baiana

Criada em 2013 e apadrinhada pelo saudoso maestro Letieres Leite, a IFÁ traz no nome uma menção ao oráculo africano e, também, a sigla formada pelas letras iniciais das palavras ijexá, funk e afrobeat. A banda integra um movimento que vem renovando a música instrumental baiana e é inspirado pelo ritmo do ijexá, pelos blocos afro e pelos afoxés da Bahia. O repertório é autoral e dançante.>

O grupo - formado por Enio Nogueira, Gleison Coelho, Juliano oliveira, Jorge Dubman (centro), Alexandre Espinheira, Fabrício Mota e Normando Mendes - já conquistou um Prêmio Caymmi de Música e tem, no currículo, parcerias com artistas como Lazzo, Blitz The Ambassador e Okwei V Odili. Neste sábado, apresenta o show "IFÁ - uma homenagem ao samba-reggae", como atração principal de uma noite que será aberta pelos DJs Andre Oliveira e Jorge Dubman, com uma seleção 100% vinil.>