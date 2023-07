Community Day: evento gamer na Arena Fonte Nova terá R$ 1,5 mil em premiações

A segunda edição do Community Day está marcada para o dia 30 de julho na NAVE Arena CWG, na Arena Fonte Nova, e promete surpreender os apaixonados por e-sports com uma programação cheia de experiências.



O evento terá mais de oito horas de diversão com encontro de influenciadores, sorteio de brindes, competições com mais de R$ 1,5 mil em premiação e atividades diversas de uma lista de jogos para todos os gostos: Valorant, League of Legends, TFT, FIFA23, Mortal Kombat 11 (PS5), Street Fighter V (PS5), FreeFire, Just Dance, Flash and Blood (cardgame), Pokemon (cardgame), The King of Fighter (fliperama) entre outros.