Gamescom 2023: confira todos os jogos anunciados até agora

A Gamescom, evento anual de games que acontece na Alemanha, em Colônia, mal começou mas já trouxe vários anúncios e novidades nesta terça-feira (22). Durante o "Opening Night Live", show de abertura que foi apresentado por Geoff Keighley, foi possível conferir cerca de 35 títulos com muitos trailers e gameplays, alguns dos jogos já eram esperados pelo público. Quem não esteve fisicamente presente pode conferir tudo na transmissão ao vivo que durou um pouco mais de 2 horas. Embora o evento continue até o próximo domingo (27), foi nessa cerimônia inicial que a maior parte dos anúncios ocorreram. Confira algumas das novidades, trailers e anúncios revelados durante o evento:

Armored Core 6: Fires of Rubicon

Little Nightmares 3

Lords of the Fallen

Thank Goodness You're Here

The Crew Motorfest

Under the Waves

Age of Empires IV

Call of Duty: Modern Warfare 3

Immortals of Aveum

Last Epoch Runes of the Power