Playstation: Confira os três jogos do PS Plus de setembro

A Sony divulgou nesta quarta-feira (30) a lista com os três novos jogos que farão parte do catálogo do PlayStation Plus do mês de setembro. Os games estarão disponíveis para os assinantes Essential, Premium e Deluxe do serviço. O destaque principal é o jogo Saints Row, que chega com sua versão otimizada para PS5. Além dele Black Desert: Traveler Edition e Generation Zero completam a lista de jogos, que poderão ser resgatados a partir do dia 05 de setembro.