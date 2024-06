OSCAR QUIROGA

Horóscopo (24/6)

TOURO: Se você percebe que as pessoas não entendem bem o que você tem a dizer, então tome um momento para encontrar palavras que esclareçam, e se for necessário, até fazer um desenho que qualquer criança entenderia. É por aí.

GÊMEOS: A mente sempre acha que pode resolver tudo ao mesmo tempo, mas na prática as coisas não são assim. Portanto, dessa vez procure se focar no que seja possível fazer de imediato, e deixar os voos maiores para depois.

VIRGEM: O que seja bom para o maior número possível de pessoas, inevitavelmente será bom para você também. O que seja bom exclusivamente para você, em detrimento do bem do grupo, nem será tão bom assim para você.

SAGITÁRIO: Se for para ir atrás de informações para ver se suas suspeitas se confirmam, faça isso com total desapego pelos resultados, porque só assim sua alma conseguirá ser imparcial e, eventualmente, aceitar que estava errada.

CAPRICÓRNIO: Ouça com atenção o que as pessoas têm a dizer, porque ainda que elas contrariem seus planos e intenções, há sabedoria disponível, e aproveitando o impulso, você pode vir a fazer algumas retificações importantes.

PEIXES: As tarefas e deveres são inevitáveis, por isso é hora de sua alma se reconciliar com essa dimensão para não agregar peso ao que não precisa mais. Fazer com alegria e leveza é a melhor pedida, nada menos do que isso.