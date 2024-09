BAHIA

Criminalidade à moda baiana: traficante vira-casaca, taxistas em pânico e arrastões

Taxistas: 270 assaltados neste ano

Na era do Big Brother, onde a tecnologia precisa andar lado a lado com a segurança pública, por que as 1.500 câmeras inteligentes da SSP não funcionam como deveriam? Se há uma atitude suspeita, por que não deslocar uma viatura mais próxima para averiguar aquele casal, aquela moto? É preciso acontecer, para ter repercussão e só assim tomar providência?

Vira-casaca: líder do CV era BDM

Trairagem é um prato que se come frio e não seria diferente com o traficante Robson Costa Uzeda da Silva, morto pela polícia no último dia 3, na Avenida Centenário. Quando estava no Bonde do Maluco (BDM), ele foi passado para trás pelos comparsas e mudou de lado, tornando-se um dos homens mais cruéis do Comando Vermelho (CV) no Brongo, no bairro do Engenho Velho de Brotas.