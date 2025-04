TÁTICA DO TRÁFICO

De batalha de naipe à festa de Páscoa: BDM patrocina eventos no Lobato

A intenção é conseguir a confiança da comunidade

Na tentativa de ganhar a confiança de moradores, os "meninos da boca", como são chamados os adolescentes da Cocota, localidade do Lobato controlada pelo Bonde do Maluco (BDM), estão "patrocinando" as festas na comunidade. O caso mais recente foi no Domingo de Páscoa (20), com distribuição de caixas de chocolates para a criançada.>