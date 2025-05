COLUNA BRUNO WENDEL

Extorsão: policiais civis são acusados de exigir dinheiro de vítima que teve carro roubado

Corregedoria da Polícia Civil apura o caso

O Processo Administrativo Disciplinar (PAD) foi aberto no dia 09 deste mês e uma comissão tem 60 dias para apurar a suposta irregularidade. O fato aconteceu logo após a vítima registrar um boletim de ocorrência do roubo de um carro no dia 08 de agosto do ano passado.>