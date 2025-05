COLUNA BRUNO WENDEL

PM influencer demitido responde também por furto de orquídea em quartel

Soldado deixou operação para curtir o Carnaval

O soldado Paulo Rogério da Costa Coutinho, conhecido nas redes sociais como o “Demolidor”, que foi demitido da Polícia Militar de São Paulo por abandar uma operação para curtir o Carnaval de 2022, é investigado também pelo furto de uma orquídea do quartel. O PM teria retirado a flor enquanto trabalhava na manutenção do jardim do 9º Batalhão da Polícia Militar, no Tucuruvi, zona norte da capital. >