BRUNO WENDEL

Jequié: criminosos invadem casa e executam homem em frente à família

Crime ocorreu no bairro Jequiézinho

De acordo com testemunhas, criminosos invadiram a casa dele, no bairro Jiquiézinho, região do Médio Rio de Contas, e efetuaram diversos disparos. A vítima morreu no local.>