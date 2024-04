BAHIA

Nem o buzu escapa: traficantes fazem "arrastão" e dão tiros de fuzil em São Caetano

Criminosos seriam do BDM, que fugiram de Mirantes de Periperi, após tomada do CV

Nada de revólver, pistola ou faca. Em Salvador, a moda é assaltar ônibus com fuzil! Isso mesmo, pire! Foi o que aconteceu na última terça (16), em São Caetano. Criminosos fizeram um "arrastão" na Rua São Caetano, que dá acesso ao Largo da Geral. No início da noite, eles renderam os passageiros de dois ônibus da empresa Integra. O momento de maior tensão foi quando um deles descarregou um dos fuzis para o alto. Não houve feridos, mas um vídeo, feito por um dos rodoviários, mostra pelo menos quatro ônibus parados, alguns ainda com passageiros. Informações dão conta de os homens armados eram integrantes do BDM que fugiram de Mirantes de Periperi, com a tomada do CV. E a 9ª CIPM (Pirajá) está em alerta, pois teme que os conflitos locais sejam agravados na região, que sajé é preocupante: em Boa Vista de São Caetano, por exemplo, houve sete homicídios de repercussão em um ano. A coluna pediu uma nota, mas a PM até o momento não respondeu.