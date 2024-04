CRIME

Morte em Luis Eduardo Magalhães teria sido motivada por dívida de R$ 350

A vítima estava em um lava-jato no momento do crime

A morte de Justiniano Rodrigues Ramos, de 42 anos teria sido motivada por uma dívida de R$ 350. Ele foi morto a tiros em Luís Eduardo Magalhães , no oeste do estado, na tarde da última quarta-feira (17). O principal suspeito é o seu ex-locador, Adalbio Mendes Ferreira, de 77 anos, que fugiu após o crime.

A vítima estava em um lava-jato, do qual era dono, quando foi abordado pelo suspeito, que cobrava o pagamento de duas contas de água. De acordo com informações da TV Bahia, eles tiveram uma discussão, quando o idoso sacou uma arma e efetuou dois disparos contra Justiniano. A Polícia Civil foi procurada para confirmar as informações, mas ainda não respondeu. Justiniano foi socorrido até uma Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu.