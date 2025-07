REGULARIDADE

Mototaxistas de Salvador têm até está sexta (4) para atualizar os dados cadastrais; veja como

O atendimento será realizado por ordem de chegada

É preciso levar a documentação necessária para a atualização dos dados, a exemplo da CNH atualizada e com atividade remunerada, certificado de curso especializado sobre condução de passageiros em veículos motorizados em duas rodas, apólice do seguro da motocicleta, comprovante de residência em Salvador e o certificado de antecedentes criminais (Nada Consta).>

Quem já tiver realizado a vistoria obrigatória no mês de janeiro, não precisará pagar mais nenhuma taxa e nem comparecer ao local. Já quem estiver com a vistoria atrasada, deverá pagar o valor de R$58,89, em caso de pendência apenas com a vistoria de 2025, ou R$117,69 se a pendência for referente a vistorias de anos anteriores.>