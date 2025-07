INCÊNDIO

Caminhão pega fogo na avenida Bonocô, e trânsito fica lento

Apenas uma faixa está liberada para fluxo de veículos

Um caminhão pegou fogo na tarde desta quinta-feira (3) nas proximidades do Shopping Bela Vista, em Salvador. Ninguém se feriu, segundo informações do Corpo de Bombeiros, que conteve as chamas por volta das 16 horas. O trânsito foi parcialmente bloqueado na alça de subida da avenida ACM para a avenida Bonocô. >