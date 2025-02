BRUNO WENDEL

Polícia Civil da Bahia prende seis do CV na fronteira do Brasil com a Bolívia

Facção movimentou R$ 80 milhões

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 10:54

Polícia Civil Crédito: Divulgação Ascom PC

Seis integrantes da organização criminosa Comando Vermelho (CV) que atuma na Bahia foram presos na Operação Petrus, iniciada na manhã desta quinta-feira (20). As ações aconteceram em vários estados, entre eles Rondônia, onde os traficantes foram encontrados em Guajará-Mirim, fronteira com a Bolívia. >

Durante as investigações, a Polícia Civil da Bahia identificou que a organização criminosa movimentou aproximadamente R$ 80 milhões em contas bancárias de seus integrantes. Esses valores são provenientes de atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas e armas de fogo.>