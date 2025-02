PROBLEMA DE SAÚDE

Internado na UTI, Netinho cancela todos os shows do Carnaval

Cantor faria seis shows durante o Carnaval e precisou ser internado após dor nas costas e dificuldade de andar

Osmar Marrom Martins

Publicado em 27 de fevereiro de 2025 às 08:10

Internado na UTI, Netinho cancela shows que faria no Carnaval Crédito: Reprodução

O cantor Netinho anunciou, em suas redes sociais, que está internado na UTI do Hospital Aliança Star há três dias e que ficará de fora deste Carnaval. A internação ocorreu a pedido do médico que acompanha o artista, o hepatologista Raimundo Paraná, para tratamento de saúde, após o cantor sentir fortes dores nas costas e dificuldade de caminhar. "Vim para o meu médico e, quando ele me examinou, pediu para eu me internar porque eu tenho um corpo muito mexido pela medicina, por conta de tudo que eu passei em 2013: já fiz três cirurgias no cérebro, tenho quatro stents, uma válvula cerebral...">

Ainda de acordo com o artista, o médico informou que precisa, nesse momento, investigar a fundo essa dor que ele sente, pra descobrir a causa. "Pode ser uma coisa pior ou não, mas antes de tratar, ele precisa descobrir. Então, estou fazendo uma série de exames, exames criteriosos, e não vou poder fazer os shows desse carnaval. Vou ficar internado aqui no Aliança, não tenho data para sair ainda, mas logo, logo vou estar com vocês. Vou dando notícias", contou Netinho, acrescentando que já fez vários exames, que alguns resultados já saíram e que hoje seguirá fazendo mais exames porque não há nenhum diagnóstico definitivo ainda.>

Netinho chegou a fazer três shows no final de semana passado, sendo um em Arco Verde, um em Recife, no estado de Pernambuco e um em Maceió, em Alagoas. Ele só retornou para Salvador na última segunda-feira. Nas comemorações dos 40 anos da Axé Music, o artista que não participará da folia baiana pelo segundo ano consecutivo, por decisão própria, iria fazer seis shows em cinco dias em estados como Rio Grande do Norte e Maranhão. Com a internação, o artista está impossibilitado de falar pelo telefone, podendo apenas enviar mensagens de texto. Procurado pelo CORREIO, o artista lamentou o ocorrido “Deus sabe o que faz” e confirmou: “Falamos com todos os contratantes, todos compreenderam e desejaram saúde”, finalizou o artista.>