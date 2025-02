BOCA LIVRE

Jangadas ao mar

Leia a coluna de Katia Najara

Já reparou como a gente vive reclamando do preço das coisas mas sem muito tempo ou interesse para os porquês? E por que é que não trepa no coqueiro? Já tentou? >

E essa é só a primeira etapa, que nem sempre é feita pelo vendedor, o que significa que junto com o coco ele já pagou também por esse serviço que a gente não faz, e pelo>

transporte até o ponto de venda. Além disso, para refrescar a nossa existência nesse calor do cão a gente quer que ele esteja bem geladinho, confere? Para tanto, o vendedor precisou investir num refrigerador e paga, além do ponto, a conta de luz.>

E tem mais. Abrir o coco, tu sabes? Tens facão amolado e traquejo? Não tens. Bebes direto do coco ou precisas de canudo? Porque o seu ecológico nunca te lembras de trazê-lo à bolsa.>

Mesma coisa são os peixes e frutos do mar.>

- Mas com essa imensidão de mar, como pode um quilo de peixe a cinquenta reais?>

Bom, depois do singelo exercício do coco acho que já dá para se ter uma idéia de que o buraco do anzol é bem mais embaixo da serena superfície desse mundão azul de meu Deus.>